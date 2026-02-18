Deportes

El desplante de, Jesper Sørensen, técnico del Vancouver, que calentó el debut del Cartaginés

El entrenador Jesper Sørensen del Vancouver no conoce mucho sobre el Cartaginés

Por Eduardo Rodríguez

Jesper Sørensen, técnico del equipo de Vancouver Whitecaps, afirma no conocer casi nada sobre el Club Sport Cartaginés previo a su debut en la Concacaf Champions Cup este miércoles a las 9 de la noche.

“Quiero informar que no conozco casi sobre el oponente”, dijo en el inicio de la conferencia de prensa el técnico de los canadienses.

Acerca de empezar la eliminatoria de visitantes en el Fello Meza y cerrar en Canadá, comentó sobre la experiencia del año pasado cuando se enfrentó a Saprissa.

“El año pasado, cuando tuvimos el segundo juego en casa, habíamos perdido el primero; es el primer juego este de dos, el margen de error es más pequeño que en un torneo de liga”, dijo.

“Queremos sacar un buen resultado para volver a Vancouver la otra semana, pero debemos jugar con un balance para asegurar un resultado que nos dé ese chance en Vancouver de poder pasar a la siguiente ronda”, aseguró el técnico del equipo canadiense, que milita en la MLS de Estados Unidos.

Jesper Sørensen aseguró no conocer mucho sobre Cartaginés

