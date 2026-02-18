Amarini Villatoro: “Tenemos un rival que vale más de 100 millones de dólares”

Cartaginés vuelve a la Concacaf Champions Cup este miércoles, a las 9 de la noche, cuando se mida al Vancouver Whitecaps por los 16avos de final del torneo.

El entrenador brumoso fue claro en la dificultad del partido por el peso del contrincante, ya que, según el timonel guatemalteco, el Vancouver Whitecaps tiene un valor millonario.

Amarini Villatoro dijo que buscarán la hazaña ante Vancouver (Jose Cordero/José Cordero)

“Tenemos un rival enfrente que vale más de 100 millones de dólares y, a partir de ahí, el periodista o el que haga un análisis de fútbol, pues lógicamente va a haber un favorito y, en la serie, el favorito, con base en esa estadística, van a ser siempre los equipos del norte, que son los que invierten más”, dijo.

Villatoro hizo referencia a los futbolistas de peso del adversario del Cartaginés de este miércoles.

“Tienen jugadores que han jugado en Europa, que han jugado en Argentina a un alto nivel. La exigencia en sus ligas, hay que ser honestos, es más, pero tampoco es que no podamos competir; hazañas en el fútbol se han dado, entonces nosotros vamos por la hazaña”, acotó.

Cartaginés vuelve a la Concacaf tras más de una década sin estar en Concacaf (Jose Cordero/José Cordero)

El entrenador blanquiazul afirma que no va a ser mediocre y, pese a no ser favorito, buscará competirles a los norteamericanos.

“Vamos a competir inteligentemente, pero eso no cambia; decir que nosotros somos favoritos contra el Vancouver Whitecaps creo que no es así; decir que no podamos competir sería un mediocre también”, mencionó el guatemalteco.

Cartaginés llega a este encuentro tras perder con Heredia el fin de semana anterior y ser segundo lugar del actual campeonato nacional Clausura 2026.