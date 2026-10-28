El dilema que tendrá que vivir Celso Borges en caso de que lo vuelvan a llamar a la Selección

Celso Borges ya sabe que Bryan Ruiz contaría con él para la Selección Nacional de Costa Rica; sin embargo, el mediocampista de Alajuelense tiene un gran dilema por resolver con su amigo.

Celso tiene que ver como le va a decir a Bryan cuando lo tenga de técnico en la Sele. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el programa oficial de la Liga, Rojinegro Querido, el volante erizo habló sobre Bryan Ruiz, y tras ser consultado por Daniel Sanabria, miembro del departamento de prensa de los leones, acerca de cómo le va a decir a su amigo en los entrenamientos, Borges entró en un conflicto ante las dudas.

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“No sé si le digo flaco, sí, no sé, esto no sé si cambia, es que es igual que con mi tata, digamos, mi papá, creo que solo una vez le dije pa, porque todas las demás era profe; con él no sé, vamos a ver”, dijo Celso entre muchas dudas por ese dilema.