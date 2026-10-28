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El dilema que tendrá que vivir Celso Borges en caso de que lo vuelvan a llamar a la Selección

Celso Borges tendría a su gran amigo como entrenador en la Sele

Por Eduardo Rodríguez

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Celso Borges ya sabe que Bryan Ruiz contaría con él para la Selección Nacional de Costa Rica; sin embargo, el mediocampista de Alajuelense tiene un gran dilema por resolver con su amigo.

Bryan Ruiz y Celso Borges
Celso tiene que ver como le va a decir a Bryan cuando lo tenga de técnico en la Sele. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el programa oficial de la Liga, Rojinegro Querido, el volante erizo habló sobre Bryan Ruiz, y tras ser consultado por Daniel Sanabria, miembro del departamento de prensa de los leones, acerca de cómo le va a decir a su amigo en los entrenamientos, Borges entró en un conflicto ante las dudas.

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No sé si le digo flaco, sí, no sé, esto no sé si cambia, es que es igual que con mi tata, digamos, mi papá, creo que solo una vez le dije pa, porque todas las demás era profe; con él no sé, vamos a ver”, dijo Celso entre muchas dudas por ese dilema.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis