El eterno Luka Modric lidera la lista de Croacia para el Mundial 2026

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, anunció este lunes la lista de 26 jugadores para el próximo Mundial, encabezada por el veterano Luka Modric, de 40 años, el principal artífice de los éxitos del país en los últimos años.

El actual centrocampista del AC Milan llevó a Croacia, un pequeño país de apenas 3,8 millones de habitantes, al subcampeonato mundial en Rusia 2018 y al tercer puesto en Catar cuatro años después.

Luka Modric y Croacia ocuparon el tercer puesto en el anterior Mundial. (JACK GUEZ/AFP)

A finales de abril, Modric sufrió una fractura del pómulo durante un partido contra la Juventus y tuvo que ser operado, pero el domingo ya se sentó en el banquillo, aunque no llegó a jugar frente al Génova.

“Se está entrenando con una máscara (facial) y va bien. Quizá este parón le haya ayudado”, declaró Dalic a los periodistas en Zagreb sobre su capitán.

“Veremos en qué condición está, pero no dudo de él, llegará en buena forma”, añadió.

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Esta será la quinta Copa del Mundo para el exvolante del Real Madrid, quien en Rusia incluso recibió el balón de oro del torneo. Además, es el futbolista que más veces ha vestido la camisa de su país, con 196 partidos.

Luka Modric ha llevado a su selección hasta lo más alto. (MIGUEL J RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

Preguntado por los objetivos del equipo, Dalic, en el puesto desde 2017, señaló que el primer objetivo es superar “un grupo difícil”, con Inglaterra, Panamá y Ghana.

“Tenemos calidad, juventud y experiencia... lo que me da optimismo”, concluyó.

La lista de convocados:

Arqueros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhage/DEN), Ivor Pandur (Hull City/ENG)

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City/ENG), Duje Caleta-Car (Real Sociedad/ESP), Josip Sutalo (Ajax/NED), Josip Stanisic (FC Bayern/GER), Marin Pongracic (Fiorentina/ITA), Martin Erlic (Midtjylland/DEN), Luka Vuskovic (HSV/GER)

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Centrocampistas: Luka Modric (AC Milan/ITA), Mateo Kovacic (Manchester City/ENG), Mario Pasalic (Atalanta/ITA), Nikola Vlasic (Torino/ITA), Luka Sucic (Real Sociedad/ESP), Martin Baturina (Como/ITA), Kristijan Jakic (FC Augsburgo/GER), Petar Sucic (Inter Milan/ITA), Nikola Moro (Bologna/ITA), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven/NED,) Andrej Kramaric (Hoffenheim/GER), Ante Budimir (CA Osasuna/ESP), Marco Pasalic (Orlando City/US), Petar Musa (FC Dallas/US), Igor Matanovic (SC Friburgo/GER)