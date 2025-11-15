El fútbol está de luto: muere Xabier Azkargorta, el técnico que llevó a Bolivia al Mundial 94

El entrenador Xabier Azkargorta, que guió a Bolivia al Mundial de fútbol de 1994, murió a los 72 años, anunció este viernes la Conmebol.

“La Conmebol lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta, símbolo del fútbol boliviano y entrenador que clasificó a Bolivia al Mundial de 1994. Condolencias a familiares y amigos”, escribió en la red social X la institución que rige el fútbol sudamericano.

Azkargorta, apodado el Bigotón, tuvo una breve carrera como jugador en el País Vasco, acortada por las tempranas lesiones, pero fue en los banquillos donde se labró un nombre.

Falleció Xabier Azkargorta, técnico que llevó a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994. AFP. (CLAUDIO SANTANA/AFP)

La trayectora de El Bigotón

En España entrenó al Espanyol (1983-86), Real Valladolid (1986-87), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1990-1991), antes de recalar como seleccionador de Bolivia (1993-94).

Con La Verde se hizo célebre en Sudamérica al lograr la primera y única clasificación a un Mundial de su historia, el de Estados Unidos en 1994. Previamente había participado en las ediciones 1930 y 1950, sin necesidad de clasificar entonces.

Después, el técnico vasco dirigió a Chile (1995-1996), Japón (1997-1998 y México (2005).

Volvió al mando de Bolivia (2012-2014) y entrenó a equipos del país como el Bolívar (2014-2015), Oriente Petrolero (2015-2016), Sports Boys Warnes (2016-2017) y Club Atlético Palmaflor (2020).

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano”, reaccionó en X su antiguo club, el Oriente Petrolero.