El fútbol paraguayo está de luto por la muerte de futbolista de 16 años

El fútbol en Paraguay está de luto tras el fallecimiento de Alan Zárate, promesa de 16 años que formaba parte de la selección nacional sub-17 y del Cerro Porteño.

La noticia fue confirmada este domingo por el club, que comunicó el deceso y expresó su solidaridad con la familia y allegados del futbolista.

Edder Zárate, hermano del futbolista, informó que su fallecimiento ocurrió a causa de una bacteria llamada estafilococcemia (infección grave de la sangre), la cual afectó todos sus órganos.

El futbolista falleció a los 16 años. (Club Cerro Porteño/Instagram)

Mensajes de despedida

“Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Alan Zárate, jugador de la categoría Sub 17 de nuestra cantera.

“Elevamos una oración por su eterno descanso y deseamos cristiana resignación a sus familiares y allegados”, escribió la institución.

La Asociación Paraguaya de Fútbol también envió un mensaje de apoyo en este duro momento, sumándose a las muestras de luto en el entorno deportivo.