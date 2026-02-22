Teleguía Deportes

Keylor Navas contó la dura realidad que vivió cuando se fue a Europa; nadie lo hubiera esperado

Keylor Navs abrió su corazón en el segundo capítulo de su documental y confesó que sus primeros meses en Europa fueron duros

Por Hillary Chinchilla Marín

El legendario portero costarricense Keylor Navas sorprendió al revelar la dura realidad que enfrentó cuando dejó Saprissa para fichar por el Albacete, en España, etapa que muchos imaginaron como el inicio de una vida llena de dinero y comodidades.

En el segundo capítulo de su documental, publicado hace pocos minutos en YouTube, el arquero contó que su llegada a Europa estuvo lejos de la abundancia económica que muchos pensaban.

“Llega uno a un lugar donde va por un sueño, la gente puede pensar ‘se fue a Europa, se fue por dinero, pagaban un montón’ y al final nosotros llegábamos al punto que faltaban 10 o 12 días para que terminara el mes y no nos alcanzaba la plata y no por desordenados, sino porque ganábamos muy poquito, pero estábamos luchando por un sueño”, confesó.

Keylor Navas reveló detalles inéditos de su llegada al Albacete. (X de Pumas/X de Pumas)

Una parada obligatoria para cumplir el sueño

Navas explicó que siempre supo que el paso por el Albacete sería temporal, una etapa necesaria para abrirse camino en el fútbol europeo.

Aunque desde Costa Rica muchos creían que ya estaba ganando grandes sumas, la realidad era distinta. El guardameta aseguró que el salario era bajo y que debían administrarse cuidadosamente para llegar a fin de mes.

El valor de lo que cuesta

El exportero del Real Madrid reconoció que esas dificultades económicas fueron clave en su formación personal y profesional.

Afirmó que esa etapa le ayudó a valorar el esfuerzo, el sacrificio y el verdadero precio de los sueños.

Hoy, convertido en uno de los futbolistas más importantes en la historia de Costa Rica, Keylor dejó claro que el éxito no llegó de la noche a la mañana y que detrás de los títulos hubo momentos que pocos imaginaron.

