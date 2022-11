El hermoso mensaje de la mamá de Anthony Hernández a su hijo

Doña María de los Ángeles González, mamá de Anthony Hernández le dedicó un hermoso mensaje a su hijo antes de partir hacia la Copa del Mundo Qatar 2022.

Doña María se estaba alistando para ir al juego de este miércoles ante la sub 23 de Nigeria, con el cual la Selección se despide de la afición y allí piensa abrazar a su hijo, echarle la bendición y agarrarlo a besos porque no sabe si el jueves pueda verlo en el aeropuerto.

Por eso, aprovechó a La Teja para enviarle a su hijo unas palabras que a lo mejor no le puedan salir esta noche de la emoción y del nerviosismo por ver que su hijo se va a cumplir el sueño.

Anthony Hernández viene de uno de los semilleros más grandes de futbolistas de Costa Rica

La mamá y los hermanos de Anthony le darán la depedida antes de partir a Qatar. (Cortesía )

“Le quiero decir no quepo de la felicidad de verlo allí, estoy muy emocionada, que Dios lo cubra y lo proteja de toda lesión y que me lo siga bendiciendo cada día más. Eres un gran hijo, un amigo, un hermano… ¿Cómo lo explico? ¡No tengo más palabras para explicar lo que siento! No sé cómo expresar lo que siento y la felicidad que me da verlo cumplir ese sueño”, dijo la mamita del jugador porteño.

Doña María confesó que estas últimas noches le ha costado conciliar el sueño de pura emoción y nervios y reiteró el deseo de verlo este jueves.

“Mis tres hijos y yo vamos para el estadio (este miércoles) y no sabemos todavía si amaneceremos en San José o nos venimos para Puntarenas porque a él no le han dicho bien si nosotros podemos ir”.

07/11/2022, Alajuela, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección mayor de fútbol masculina de Costa Rica, previo a su salida al Mundial de Qatar 2022. En la fotografía Anthony Hernández. (Jose Cordero)

Dijo que Anthony le ha expresado que se siente muy contento pero que está tranquilo, solo a la espera del momento de partir.

Hernández fue una de las mayores sorpresas en la lista definitiva del entrenador Luis Fernando Suárez y conformará la línea ofensiva del equipo patrio. El porteño tuvo un buen torneo con el Puntarenas FC, equipo con el que renovó contrato.