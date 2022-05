El Hernán Medford farandulero quedará guardado para darle campo al entrenador

Hernán Medford firmó por un año como técnico del Herediano. Foto: Albert Marín.

Hernán Medford llevaba más de un año rodeado de luces, cámaras, escenarios y vacilones. La televisión se volvió su casa y se hizo normal verlo en eventos faranduleros.

En octubre del año pasado hasta salió en “Tu cara me suena”, de Canal 7, haciendo de Wilfrido Vargas y se rumoraba que ya tenía listos los zapatos y el traje para subir a la pista de baile, pero eso no va a pasar.

Como nuevo técnico del Herediano, por tercera ocasión, el Pelícano guardó las discusiones con Ramón Luis Méndez en “Contragolpe” y el pique con Alonso Solís en “Conexión Fútbol”. Ahora los árbitros de la primera podrían ser los premiados.

Con el traje de entrenador puesto nuevamente, la responsabilidad de Hernán es darle otro título al Team, una misión para la que se necesita estar muy enfocado y evitar distracciones.

“Yo tengo varias facetas que me gustan y una de esas es la televisión, y no es de ahorita, sino de años atrás, hasta me tocó trabajar con un canal internacional; pero al final lo mío es el fútbol, eso lo dejé claro y todo el mundo lo sabe”, explicó este lunes cuando fue presentado.

“Una de las cosas que muestran eso es que yo trabajé del 2011 al 2021 de manera ininterrumpida, tuve la gran suerte de siempre tener trabajo cuando era entrenador. Hay gente que se asustaba de ver que uno hacía cosas, pero somos de carne y hueso, tenemos derecho a ser espontáneos y a hacer muchas cosas”, comentó ante una pregunta de La Teja sobre su último año.

Hernán Medford hasta hizo del cantautor Wilfrido Vargas en su tiempo por los escenarios. Cortesía Teletica.

Más afinado

En la conferencia de prensa de presentación se le vio tranquilo y más relajado que en otros momentos. Dice que el año que estuvo lejos los banquillos le ayudó mucho, se dedicó a capacitarse y a aprender más del oficio de técnico.

“Ustedes conocen al Hernán serio, bravo, de años atrás y cuando ven cositas se preguntan ‘¿ese es Hernán?’; sí, ese es Hernán, el de verdad, normal y corriente en su vida privada. Pero sí me sirvió este añito y acá estamos de nuevo, en una institución que me tiene mucho cariño, me ha tratado bien y me vuelve a abrir las puertas”, añadió.

Felicitado por los 54

Que Hernán fuera presentando oficialmente este lunes quizás no se debió a la casualidad porque hoy llegó a los 54 años.

Cuando arrancó la conferencia de prensa, lo primero que hizo Jafet Soto fue felicitarlo y, ya después, contar por qué lo llamaron nuevamente a dirigir al Team.

“Viene para lo que resta del torneo y un año más. Estamos muy contentos y complacidos de tenerle, es una doble felicidad darte la bienvenida, porque además queremos desearte feliz cumpleaños por esos treinta que estás cumpliendo. Muchas felicidades, Hernán. Fuerza Herediana y la afición están muy contentas contigo, conoces nuestra filosofía. Eres un técnico de la casa”, le dijo.

Cuando se habla de cumples, salen a veces a relucir los regalos y hablando de eso, Medford tiene entre ceja y ceja el título de campeón nacional y por eso dejó el mundo en el que estaba para buscarlo. Sería como un regalazo para él y para la afición.

Y es que llega con una espinita clavada: en el 2017 se le escapó por muy poco la oportunidad de ser bicampeón en la final que Pérez Zeledón les ganó a los rojiamarillos.

“Obviamente la espina está allí. Fue un campeonato que tuvimos muy cerca y no pudo ser. Es parte de un reto bonito el poder cambiar la historia y lograr ese bicampeonato que anhela la afición. Tenemos equipo para eso, no es fácil, pero tampoco imposible. Soy positivo, son seis partidos que nos quedan para alcanzar el objetivo, estamos muy motivados”

Hernán Medford vuelve a los terrenos de juego a pulsear el bicampeonato que perdió ante Pérez Zeledón. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Paso al costado

Otra duda que surgió en la conferencia de prensa de lunes es por qué Jafet Soto dio un paso al costado como técnico cuando las semifinales estaban a la vuelta de la esquina y llegó a sumar diez juegos invicto hasta que perdió ante Alajuelense.

La Teja le hizo esa pregunta y respondió que desde el inicio el plan era que él llegara hasta las semifinales.

“Uno debe entender hasta dónde llegan sus capacidades y la ocupación de la gerencia y toda la parte administrativa, la construcción del estadio, ver todo ese tipo situaciones no fue fácil, en esos sesenta días fue muy complicado, es desgastante”, dijo.

“Estamos con un entrenador que sabe muy bien lo que es jugar estos partidos y estas finales, le ayuda mucha a la institución. En Fuerza Herediana pensamos siempre en lo mejor para la institución y lo mejor era que él llegara ya”, añadió.

Si Medford pensaba sacarle brillo a la pista de baile, ahora tendrá que enfocarse en que sean sus jugadores los que muestren los mejores pasos sobre el zacate.