El histórico Danny Fonseca deja el “staff” del Cartaginés y abre una nueva etapa en su carrera

Después de siete años vinculados al Cartaginés, Danny Fonseca cerró el capítulo con el cuadro brumoso para iniciar una nueva aventura en su vida profesional: dejó el cuerpo técnico del club tras aceptar un cargo en un colegio privado.

El exmediocampista de 46 años y quien estuviera en el club por más de 10 años se marchó más que agradecido con la institución brumosa y está disfrutando esta nueva etapa como profesor, pero en todo momento tiene presente al club de sus amores y por eso, está más que ilusionado con la posibilidad de que Cartago levante un nuevo título.

El exmundialista de Alemania 2006 conversó con La Teja, durante el “Media Day” que organizó la Unafut y el exjugador habló del presente del equipo que lidera Andrés Carevic.

Danny Fonseca dejó el Cartaginés, luego de años de trabajar en ligas menores y como asistente y técnico del primer equipo. Foto: Rafael Pacheco. (Foto: Rafael Pacheco./Foto: Rafael Pacheco.)

Danny Fonseca en la actualidad

- ¿A qué se dedica actualmente?

Después de mi retiro, en el 2018, todo ese tiempo siempre he estado ligado a Cartaginés. La mayoría del tiempo en la liga menor, otras veces me ha tocado apoyar o ser asistente y hasta técnico interino en el primer equipo.

Pero desde hace un mes ya no estoy con la institución. Me salió una oportunidad en un colegio privado, entonces la tomé y ya dejé de ser parte del “staff” de Cartaginés, pero muy agradecido porque siempre me han apoyado y hemos salido adelante durante esos 7 años.

Danny Fonseca, exjugador del Cartaginés

En su momento les di mis razones, les agradecí por la oportunidad y el agradecimiento fue mutuo, pero ahora tomé otro camino, siempre apoyando al equipo de mis amores y siempre daré todo el apoyo que Cartaginés necesite.

- Hablemos de la realidad de Cartaginés

Es un equipo que ha sido constante en el torneo, creo que estuvo en zona de clasificación, durante la mayoría de fechas de este campeonato. También, el equipo tiene como un aliciente la forma en que se clasificó a Concacaf Champions, superando al Motagua en el repechaje.

Me parece que Cartaginés tiene capacidad, guardándole respeto a Saprissa, de poder pasar la serie.

- ¿Cuáles son las virtudes que ven el equipo?

Defensivamente ha sido muy sólido, es de las mejores defensas del torneo y entonces, por ahí, creo que eso ha sido muy bueno, se ha corregido lo que pasó en campeonatos pasados, tal vez siempre había una cuota buena de goles, pero también no metían muchos goles.

Cartaginés y Saprissa se enfrentarán este jueves, a las 8 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y esa solidez le ha dado mucho equilibrio a los resultados que se están viendo ahorita. Creo que que toda la experiencia ganada en el torneo, hay que ponerla de lleno en la semifinal, para poder pasar a un equipo que siempre está en semifinales, como es Saprissa y que tiene mucho colmillo para jugar estas instancias.

- ¿Qué ha hecho Cartaginés diferente este torneo, que volvió a unas semifinales, luego de casi dos años de ausencia?

Me parece que el tiempo que ha tenido el profesor Andrés Carevic para trabajar. El torneo pasado no se clasificó y quedamos eliminados en la última fecha, este eso le ha dado constancia y solidez al trabajo que usted ha venido haciendo.

Eso eso es bueno para el jugador porque usted ya eh con el tiempo pues debe de mejorar esa idea futbolística de del del técnico de San turno y eso ha sido una buena una buena decisión de de parte de de de la administración, mantener a Andrés y eso le ha dado solidez al proyecto. Creo que que eso ha sido una de las constancias.

Fonseca (izquierda) defendió los colores del Cartaginés durante más de 10 años. Archivo. (Diana Mendez)

Y repito, en la zona defensiva este ha sido muy fuerte Cartago y y por eso también este eh los resultados creo que que han sido mejores de este torneo porque ha buscado un equilibrio en en en la zona defensiva y en la zona ofensiva.

- Y si Cartago llega a la fase final, ¿a quién prefiere enfrentar, a Alajuelense o Liberia?

Me es indiferente, creo que tenemos que ir paso a paso y después pensar en lo que viene.