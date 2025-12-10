El “Macho” Acuña cuenta cómo superó el cáncer y por qué ve a la Liga más fuerte que nunca

Entre la serenidad que le da la edad, la compañía de su familia y el orgullo de haber vencido al cáncer, el exdelantero Víctor “Macho” Acuña sigue vibrando con Alajuelense como si aún estuviera en la cancha.

Con el torneo entrando en su fase decisiva, el exdelantero asegura que ve al equipo rojinegro más listo que nunca para buscar el campeonato.

A sus 70 años, el Macho disfruta de su familia, afirma que se siente muy bien y habló del equipo de sus amores: la Liga y lo que se viene para el cuadro rojinegro.

“Ya estoy en una tercera edad, tengo 70 años y me siento superbién, ando en mil cosas, superé un cáncer y la vida hay que verla como viene, lo que se hizo bien y lo que no se hizo, no se preocupe, y este es un mensaje para la gente que ojalá pueda llegar a esta edad, hay que vivir el día a día”, reflexionó el exdelantero.

Víctor "Macho" Acuña está ilusionado con el desempeño de Alajuelense en el presente torneo. Foto: tomada de Facebook. (Foto: tomada de Facebook. /Foto: tomada de Facebook.)

Ilusionado con la 31

Acuña se mostró ilusionado por lo que ve en la Liga y no reparó en hablar maravillas del trabajo de Óscar Ramírez.

“Alajuelense está en un proceso y lo veo muy bien, con mucha variante, lo veo con mucha gente joven. Veo que Óscar (Ramírez) le está llegando al jugador como él quiere, independientemente de con quién esté, o de quién se lesionó.

“Él tiene esa visión, él tiene ese gustito porque el jugador lo entienda y por eso me inclino a que Alajuelense está llegando a un punto bastante aceptable para unas semifinales que son muy muy complicadas. Hay que jugarlas, porque Liberia no será fácil”, comentó.

Cuando se le preguntó si este será el torneo de los leones, se le iluminó el rostro y no dudó en responder.

El "Macho" Acuña confía y está feliz del trabajo que Óscar Ramírez ha hecho en Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Lo espero y, como aficionado, mi corazón de manudo me dice que sí vamos a ser campeones; es muy complicado no lograrlo, pero la afición ha estado esperando, la institución que ha invertido en todo y aparte de que lo quiero, lo necesitamos”.

¿A quién prefiere enfrentar en una final?

“A Saprissa, porque los clásicos siempre son lindísimos y yo los jugué y ahí es donde se ve la gente grande”, expresó.

Víctor "Macho" Acuña

Macho más personal

Acuña, quien ha sido la cabeza del espacio deportivo llamado “Zona Técnica” por más de 20 años, aseguró que el programa está en una pausa y espera retomarlo el próximo año. A nivel personal, está feliz de la vida con su familia.

“Sí, Zona Técnica está en un proceso ahí de standby. Ahorita estoy chineando nietos, estoy con mucha paz, sin adelantarme a nada, viviendo el día a día, cuidando mi salud, haciendo mucho deporte”, comentó.

Además, contó que desde hace algunos años, junto con un amigo, se dedica a preparar desayunos y donarlos a habitantes de calle, a través de la organización “Chepe se baña”, algo que lo motiva y lo realiza como persona, en medio de las diferentes necesidades que hay en el mundo.

Macho Acuña (de pie, tercero de izquierda a derecha) jugó con Alajuelense en 1977. Foto: tomada de Facebook Jugadores Históricos de la LDA. (Foto: tomada de Facebook Jugadores Históricos de la LDA./Foto: tomada de Facebook Jugadores Históricos de la LDA.)

“Ese es un esfuerzo que hacemos por semana, pero este tipo de personas necesitan ayuda día tras día, y cada día podemos esforzarnos por hacer del mundo un lugar mejor y nos satisface darles una mano a quienes lo necesitan”, dijo emocionado el exdelantero liguista.