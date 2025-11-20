Deportes

El karma instantáneo golpea al tiktoker hondureño que se burlaba de Costa Rica

La sonrisa de Stalin Fut duró menos de un suspiro. El tiktoker hondureño festejaba la eliminación de Costa Rica cuando, en cuestión de segundos, Surinam anotó y eliminó a Honduras

Por Eduardo Rodríguez

Por burlarse de la eliminación de Costa Rica, el tiktoker de Honduras, Stalin Fut, vio cómo su país quedaba eliminado también gracias al autogol de Guatemala que le dio el boleto a Surinam al repechaje.

Stalin decía, en su video, reaccionando al juego con notoria alegría, que Costa Rica estaba afuera, y fue inmediato cuando cayó el gol en Guatemala que dejó a Honduras afuera.

Costa Rica vs Honduras
Honduras y Costa Rica quedaron fuera del mundial tras empatar 0-0. (JOHN DURAN/John Durán)

“Los ticos ya están fuera, ya están fuera... Gol de Surinam”, dijo en el video, sin poderlo creer.

@stalinfut21 Momento en el que me enteró que Honduras quedó fuera del mundial 😭💔🇭🇳 #honduras #mundial #eliminados #reaccion #costarica ♬ Past Lives (slowed + reverb) - sapientdream & Slushii

“Gol de Surinam al último minuto, estamos fuera. Rueda metiendo otro contención, ¿qué tienen en la mente estos majes? Estaban alegres con el repechaje, estaban felices. Eso es lo que quería Rueda. Está perdiendo tiempo Menjívar”, dijo con mucho enojo Stalin Fut, que tiene más de 67 mil seguidores en TikTok, tras la eliminación de Honduras del Mundial de Norteamérica 2026.

