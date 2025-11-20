Jero Freixas y su esposa sufren por la eliminación de Costa Rica, pero ya saben a quién apoyar en el Mundial

La eliminación de Costa Rica del Mundial generó dolor en el pueblo tico y también en Argentina, pues el conocido actor Jero Freixas, quien siempre ha mostrado mucha simpatía por la Tricolor, no ocultó la tristeza por la ausencia tica en el torneo, en un video que subió junto a su esposa, Jose de Cabo.

“Mae, querido, no sabes cuánto lo siento, te mando mucha fuerza para atravesar este difícil momento”, dijo en su último sketch en sus redes sociales, mientras simulabar que le mandaba un audio a alguien.

Jero Freixas y su esposa Jose de Cabo mostraron dolor por la eliminación de Costa Rica del Mundial. (JOHN DURAN)

Al final decidieron que, al ser Panamá el único representante de Centroamérica, ahora irían con ellos en este Mundial, además de Argentina.

“Hay un sobreviviente, hay un héroe, Panamá, somos de Panamá desde la cuna”, dijo mientras sacaba una camisa canalera que se pondría después, ya que Jero aseguró seguir de duelo por la eliminación tica.