El mensaje de la esposa de Fidel Escobar tras convocatoria con Panamá para el Mundial

Fidel Escobar recibió la gran noticia de que está convocado al Mundial de Norteamérica 2026 tras salir a la luz la lista de Panamá.
Ante el llamado del defensor del Saprissa, su esposa Stephanie Morales publicó un amoroso mensaje a Escobar, que pasó por momentos muy complejos tras una importante lesión que lo alejó varios meses de las canchas.
“Gracias a mi Dios, bien ganado y merecido, te amo, mi vida, luchaste”, publicó en Instagram la esposa del canalero.
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Para Saprissa es una gran noticia en lo económico, ya que, sumado al zaguero, también el atacante Tomás Rodríguez fue llamado.