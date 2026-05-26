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El mensaje de la esposa de Fidel Escobar tras convocatoria con Panamá para el Mundial

Fidel Escobar fue convocado al Mundial y su esposa reaccionó en redes sociales de gran manera

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Por Eduardo Rodríguez

Fidel Escobar recibió la gran noticia de que está convocado al Mundial de Norteamérica 2026 tras salir a la luz la lista de Panamá.

Ante el llamado del defensor del Saprissa, su esposa Stephanie Morales publicó un amoroso mensaje a Escobar, que pasó por momentos muy complejos tras una importante lesión que lo alejó varios meses de las canchas.

Fidel Escobar y Stephanie Morales
Esposa de Fidel se mostró muy alegre con su llamado al Mundial (Instagram/Instagram)

“Gracias a mi Dios, bien ganado y merecido, te amo, mi vida, luchaste”, publicó en Instagram la esposa del canalero.

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Esposa de Fidel reaccionó al llamado del jugador al Mundial
Esposa de Fidel reaccionó al llamado del jugador al Mundial (Instagram Stepahanie Morales/Instagram Stepahanie Morales)

Para Saprissa es una gran noticia en lo económico, ya que, sumado al zaguero, también el atacante Tomás Rodríguez fue llamado.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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