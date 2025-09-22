El nuevo nombre con el que Andrés Carevic bautizó a sus jugadores por alcanzar el liderato

Andrés Carevic tiene en lo más alto del torneo al Cartaginés pero para él, la responsabilidad es total de sus jugadores.

Andrés Carevic no ocultó su orgullo por los jugadores. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

El entrenador argentino explicó que los brumosos han tenido que dejar sus funciones habituales para que las siete bajas que tienen no afecten al equipo.

Pero en esa dinámica hay consecuencias, el cuadro de la Vieja Metrópoli ha dejado de ser vistoso y de ir al frente como lo suelen hacer los equipos de Carevic, en resguardo de las funciones tácticas y del aspecto físico.

Este domingo, Cartaginés derrotó a Sporting 1 a 0 y Carevic no pudo dejar de echarle miel a sus jugadores.

“Me saco el sombrero por estos jugadores, el esfuerzo que hacen, la exigencia que tienen, jugar cada tres días con siete bajas importantes, jugar en otras posiciones, con cuatro centrales en la línea de atrás, pero confiamos en ellos e hicieron un gran trabajo, mi felicitaciones al staff y cuerpo técnico”.

El técnico no solo felicitó a los que jugaron, también a los que se quedaron en la banca, en la grada o en la camilla esperando la recuperación. Realmente, al entrenador se nota orgulloso del Cartaginés, que acabó líder luego del triunfo aunque puede ser alcanzado por Liberia y Pérez Zeledón que aún deben su partido de la fecha diez.

“Trabajan duro para estar donde estamos, todo el mérito y mis felicitaciones para los jugadores. Los últimos cinco partidos han sido duros a nivel físico, sobre todo porque le dimos más importancia al desarrollo físico para poder ganar o mantener el partido”.

Cartaginés es líder del torneo. (CSC/CSC)

Explicó que ante Sporting, dos centrales, Randall Cordero y Marcelo Pereira, jugaron de laterales y les falta oficio, en ese puesto, pero se la han jugado.

“Realmente no están acostumbrados y estar atacando también, son circunstancias, por eso les doy mérito. Rescato la unión de grupo, son unas fieras, son unas bestias”, los bautizó el argentino.

No hay duda que el liderato del Cartaginés tiene un camerino sano, un liderazgo positivo y guerreros que se parten el alma en la cancha.