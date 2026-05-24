El periodismo deportivo está de luto tras la muerte de reconocido comunicador

El periodismo deportivo está de luto, al confirmarse la muerte del reconocido comentarista Julio César Núñez, figura emblemática de la televisión y la radio de Honduras, por su trabajo en medios como Televicentro y HRN.

Núñez, de nacionalidad uruguaya era conocido por su icónica frase “Aguanta corazón”, que marcó una época en las transmisiones deportivas del país.

De acuerdo con el medio catracho La prensa “Julio César Núñez nació el 16 de julio de 1954 en Uruguay y desarrolló gran parte de su carrera profesional en Honduras, país al que llegó en el 2003 y donde se convirtió en una de las voces más influyentes del periodismo deportivo.

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Falleció el reconocido comentarista Julio César Núñez. Foto: tomada de X hondudiario.com (Foto: tomada de X hondudiario.com/Foto: tomada de X hondudiario.com)

“Durante décadas formó parte del staff de Deportes TVC en Televicentro y también dirigió el área deportiva de HRN, consolidándose como referente en coberturas futbolísticas nacionales e internacionales.

“Su llegada a Honduras se dio gracias a la recomendación del técnico uruguayo Ernesto Luzardo, quien impulsó su incorporación a proyectos deportivos radiales y televisivos en el país”.

De corazón hondureño

En el 2015 obtuvo la nacionalidad hondureña. Entre sus coberturas deportivas estuvieron eliminatorias mundialistas, Copa Oro, partidos de la Liga Nacional de Honduras y otros eventos internacionales.

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Julio César Núñez obtuvo la nacionalidad hondureña en el 2015. Foto: tomada de X hondudiario.com (Foto: tomada de X hondudiario.com/Foto: tomada de X hondudiario.com)

“En el 2013 enfrentó una delicada crisis de salud tras sufrir complicaciones pulmonares que lo mantuvieron hospitalizado en estado crítico, situación de la que logró recuperarse.

“La muerte de Julio César Núñez representa una sensible pérdida para el periodismo deportivo hondureño, donde deja una trayectoria marcada por la entrega, la experiencia y una voz que acompañó a generaciones de aficionados”, citó La prensa.