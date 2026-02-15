Herediano vs Cartaginés: ¿hizo bien el árbitro al echarse para atrás con el penal para el Team?

Herediano lleva la ventaja ante Cartaginés, en el clásico provincial que se juega en el estadio Carlos Alvarado, pero una acción generó debate en el transcurso de la segunda parte.

Corría el minuto 50 del encuentro, cuando el defensor florense Keysher Fuller llevaba la pelota hacia el arco brumoso y chocó contra el portero Kevin Briceño.

De inmediato, el central David Gómez señaló la jugada como penal y segundos después, lo llamaron del VAR para revisar la acción.

Sin embargo, minutos después el VAR llamó al árbitro para decirle que se echara para atrás.

Una falta dentro del área de Cartago abrió el debate sobre si debía señalarse como penal. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El análisis de Henry Bejarano

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, la jugada en cuestión no se puede señalar como falta de penal, porque el portero brumoso tocó primero el balón.

“Eso no es penal, el VAR tiene que decirle que no, porque el portero toca primero la pelota. No entiendo cómo Gómez señaló eso como falta”, afirmó Bejarano.

