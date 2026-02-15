El Pitazo

Herediano vs Cartaginés: ¿hizo bien el árbitro al echarse para atrás con el penal para el Team?

Herediano lleva la ventaja ante Cartaginés, en el clásico provincial que se juega en el estadio Carlos Alvarado

EscucharEscuchar
Por Henry Bejarano Matarrita

Herediano lleva la ventaja ante Cartaginés, en el clásico provincial que se juega en el estadio Carlos Alvarado, pero una acción generó debate en el transcurso de la segunda parte.

Corría el minuto 50 del encuentro, cuando el defensor florense Keysher Fuller llevaba la pelota hacia el arco brumoso y chocó contra el portero Kevin Briceño.

De inmediato, el central David Gómez señaló la jugada como penal y segundos después, lo llamaron del VAR para revisar la acción.

Sin embargo, minutos después el VAR llamó al árbitro para decirle que se echara para atrás.

LEA MÁS: “Cartago no existe como rival”: El polémico dardo de aficionados heredianos antes del duelo por el liderato

14/02/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 7 del torneo de clausura 2026 en el Club Sport Herediano y el Club Sport Cartaginés.
Una falta dentro del área de Cartago abrió el debate sobre si debía señalarse como penal. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El análisis de Henry Bejarano

De acuerdo con el analista Henry Bejarano, la jugada en cuestión no se puede señalar como falta de penal, porque el portero brumoso tocó primero el balón.

“Eso no es penal, el VAR tiene que decirle que no, porque el portero toca primero la pelota. No entiendo cómo Gómez señaló eso como falta”, afirmó Bejarano.

LEA MÁS: Herediano vs Cartaginés: el juego se suspende por un imprevisto en el Carlos Alvarado

Henry Bejarano, analista arbitral. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Henry BejaranoHerediano vs CartaginésKevin BriceñoKeysher Fuller
Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.