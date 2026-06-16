El poder del Internet hace de las suyas y Tim Payne ya habría fichado por un equipo grande en Sudamérica

Tim Payne dejará su país para jugar en Sudamérica. (DAVID ROWLAND/AFP)

Las noticias y el furor por el caso del futbolista neozelandés, Tim Payne, no dejan de sorprender y lo último impacto a muchos luego que este martes trascendió que un equipo grande de Sudamérica ya tendría amarrado su fichaje.

Según el periodista argentino Cesar Luis Merlo, el Olimpia de Paraguay ya tendría todo acordado para fichar al lateral derecho de los All Whites, como le apodan al conjunto oceánico.

“Tim Payne eligió jugar en Olimpia, al menos diez marcas se acercaron a la directiva de Olimpia y le dijeron: ‘Traigan a Tim Payne, traigan a Tim Payne’. El presidente de Olimpia dijo, esta es la mía, juntó, recaudó y anoche ya cerró a Tim Payne”, explicó.

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‼️🚨 TIM PAYNE ES NUEVO JUGADOR DE OLIMPIA



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El futbolista de 32 años juega para el Wellington Phoenix F. C. de su país, club que dejaría para jugar en Sudámerica, región en la que es muy conocido, tras volverse viral hace algunas semanas gracias al influencer argentino Valentín Escarcini.

Payne debutó en el mundial de Norteamérica 2026 este lunes ante la selección de Irán, encuentro en el que disputó 77 minutos tras salir de variante.

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El defensor además tiene una esposa que habla español, dado que la madre de Michelle Peters, conyúgue del jugador, es costarricense.