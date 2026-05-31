Esposa de Tim Payne sacó a relucir sus raíces costarricenses y enamoró a miles de latinos

La fiebre alrededor del futbolista neozelandés Tim Payne sigue creciendo rumbo al Mundial 2026, pero ahora quien se robó las miradas fue su esposa, Michelle Peters, al presumir con orgullo sus raíces costarricenses y conectar de inmediato con miles de usuarios latinoamericanos.

La fotógrafa neozelandesa, de 32 años, reaccionó al fenómeno viral que rodea a su esposo con un mensaje que terminó explotando en redes sociales. Peters dejó claro que entiende perfectamente el humor latinoamericano gracias a la influencia de su familia tica.

La esposa de Tim Payne presumió su lado tico

Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral de cara al Mundial 2026. (Instagram de FIFA/Instagram)

“Son unos genios, no he parado de cantarla y de reírme con todos los comentarios. Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí. Gracias por adoptarlo, Latam, y darle tanto amor. Me lo cuidan mucho”, escribió Michelle Peters en sus redes sociales.

La publicación rápidamente se llenó de miles de comentarios de usuarios de distintos países de Latinoamérica, quienes celebraron que la esposa del jugador tenga sangre costarricense.

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Entre los mensajes más repetidos destacaron frases como: “La primera dama es latina”, “La primera dama es tica”, “Costa Rica entera los adoptó para el Mundial” y “Lo único que los ticos tenemos en el Mundial es la esposa de Tim Payne”.

Tim Payne pasó de desconocido a fenómeno viral

El defensor neozelandés de 32 años, que juega para el Wellington Phoenix FC, se convirtió en un fenómeno global en redes sociales tras una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como el Scarso.

La dinámica buscaba convertir al jugador “menos conocido” del Mundial en una figura viral y el resultado fue explosivo: Tim Payne pasó de tener menos de 5 mil seguidores en Instagram a superar los 3.4 millones en cuestión de días.

Michelle Peters ama Costa Rica

Tim Payne, el futbolista viral del momento está casado con la tica Michelle Peters. Foto: tomada de X Tim Payne. (Foto: tomada de X Tim Payne. /Foto: tomada de X Tim Payne.)

Aunque nació en Lower Hutt, Nueva Zelanda, Michelle Peters tiene madre costarricense y estudió parte de su juventud en el Pan-American School (colegio en Heredia).

En sus redes sociales también suele compartir fotografías y recuerdos de sus visitas a Costa Rica, además de utilizar costarriqueñismos que sus seguidores identifican rápidamente.