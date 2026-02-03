El primer encontronazo de Hernán Medford con los periodistas en su vuelta a Saprissa

Pese a su alegría y tono pacífico en su presentación con Saprissa, Hernán Medford tuvo un momento en el que se le vio incómodo y hasta un tanto molesto, fue cuando le hablaron de la supuesta desactualización de los técnicos ticos, incluido el del máximo rival histórico.

“Uno no entiende, yo no me meto en temas que no sé, hablaron de Óscar Ramírez, ganador, han hablado de Hernán, ganador, entonces si estamos ahí para que hablen a costillas de nosotros, no hay ningún problema, pero, ¿qué vamos a hacer?”.

Hernán Medford volvió a Saprissa tras su reciente paso por el Herediano (Eduardo R/Eduardo Rodríguez)

“Les voy a decir algo, se habla de la desactualización del técnico costarricense, pero como ustedes no entienden, les voy a dejar algo claro, el entrenador tico tiene que actualizarse. ¿Saben cuántas horas nos piden para renovar nuestro carnet? ¿Entonces por qué hablan de la desactualización de los técnicos ticos? Tenemos que completar 200 horas, es decir, a final del 2026 se me acaba el carnet y hay que hacer 200 horas de actualización, entonces para los que no sabían ya dejen ese tema, el entrenador tico es actualizado”, aseguró.

“Entonces ya dejen eso, es minimizar al entrenador tico, ya por favor, porque vean la pregunta y ninguno sabía que nos actualizábamos y hablan sin averiguar, y para que nos den nuestro carnet son 200 horas, o sea, una carrera otra vez, entonces dejemos ya eso, porque cuando viene alguien de afuera lo alaban y en los últimos 30 años el 95% de entrenadores ticos han ganado campeonatos, Dios guarde actualizados. Aí que hay que darle valor al tico, todo esto es para que ya le den valor al tico. Creo que hoy ya se dieron cuenta lo que necesitamos para actualizarnos, entonces sí, el tico es actualizado”, dijo de forma contundente.

Medford estaría debutando este jueves en el torneo de Copa, cuando los morados reciban en la ida de cuartos de final a Carmelita en la Cueva.