El problemón que se le presenta a Hernán Medford de cara a una semana crucial

Hernán Medford confirmó una mala noticia para la institución tibaseña de cara a una semana crucial en cuanto a sus aspiraciones de avanzar a la Concacaf Champions Cup y con el clásico el domingo.

El Pelícano confirmó que Orlando Sinclair está lesionado, luego de que saliera de variante en los minutos de la etapa inicial en San Carlos.

Medford confirmó la baja de Orlando por lesión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ante esto, la situación en cuanto al 9 del equipo es un dilema que Medford deberá resolver, ya que sus otros hombres gol no viven un momento dulce y encima con la enorme presión que tienen en sus hombros en esta semana.

El caso de Newton Williams es una incógnita, ya que por el torneo nacional no marca desde la segunda fecha, cuando le anotó un doblete a San Carlos el 2 de agosto.

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El 11 de agosto fue el último gol del Búfalo cuando le metió un tanto al Deportivo Mixco de Guatemala por la Copa Centroamericana, y desde entonces, Newton ha jugado 9 partidos del campeonato nacional sin lograr convertir.

En el apartado internacional, tras su gol contra los chapines, el panameño no pudo ver portería ante el Olimpia; seguidamente, se vino la serie ante Cartago, en la que en la ida no estuvo disponible, pero en la vuelta tuvo minutos sin poder marcar.

En la serie contra Luis Ángel Firpo, la ida se fue sin anotaciones y Newton, por ende, sumó otro encuentro más sin marcar, por lo que acumula tres internacionales y los nueve del certamen local para un total de doce encuentros sin hacer gol.

Newton no anota desde agosto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo soy compañero de él, hay que darle confianza, de que pueda volver al gol; los delanteros viven del gol. Hace unos partidos atrás era Cristiano, la grada gritaba como si fuera Cristiano; hace tres partidos atrás era buenísimo y de repente ya no la mete, no es lo mismo. Yo trato de ayudar a mis compañeros para que se sientan de la mejor forma, para que puedan rendir bien”, opinó Mariano Torres sobre el Búfalo y su sequía.

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El otro delantero que tienen los saprissistas es Ariel Rodríguez, quien no ha contado con mucha regularidad, y en este semestre solo acumula un gol, en la tarde trágica en Grecia en la que los morados se comieron un 4-2, contra Sporting, siendo esta otra de las opciones que podría considerar Hernán para sustituir a Sinclair en la zona de ataque.