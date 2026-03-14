El Real Madrid llega encendido a Manchester tras cerrar una semana perfecta con otra goleada

El Real Madrid sumó su segunda goleada consecutiva y tercer triunfo al hilo tras aplastar 4-1 al Elche luego de la noche mágica ante el Manchester City en Champions League.

El juego no fue sencillo al inicio, ya que la visita, que se busca aferrar a quedarse en la primera división, cerró de buena manera los espacios, hasta que cayó, al 39, el primero de Rüdiger y con eso se vino el festival.

El Real Madrid arrasó 4-1 con el Elche (Prensa Real Madrid/Prensa Real Madrid)

Antes de acabar la primera parte, el hombre del momento, Fede Valverde, con otro golazo al 45, puso el segundo de la noche.

Para la complementaria, Dean Huijsen le puso números de goleada con el 3-0 al compromiso.

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El joven Manuel Ángel, sobre los 85 del partido, hizo un autogol para el descuento de la visita; no obstante, Arda Guller, con un gol antológico detrás de media cancha, observó al arquero fuera de su área y puso la cereza al pastel con el 4-1.

Los merengues visitan al City de Guardiola por la vuelta de octavos de final de Champions el martes a las 2 de la tarde, hora de Costa Rica.