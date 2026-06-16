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El rudo y picante reto de Cristiano Ronaldo a horas del debut mundialista de Portugal

La Portugal de Cristiano Ronaldo debuta este miércoles ante República del Congo en el mundial de Norteamérica 2026

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Por AFP
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo viene con todo para debutar en su sexta copa del mundo. (LEONARDO FERNANDEZ/Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo inicia este miércoles su último intento por conquistar el único título que falta en su vitrina, al mando de una Portugal que debuta ante la ilusionada RD Congo, de vuelta a un Mundial después de medio siglo.

“El Comandante”, jugador con más partidos, máximo goleador de la selección portuguesa y cinco veces Balón de Oro, llega a su sexta Copa del Mundo en paralelo con el astro argentino Lionel Messi.

En Catar 2022, el Bicho se llevó una desilusión, cuando cayeron ante Marruecos en cuartos de final, y ahora apuesta a su última chance.

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Este miércoles a las 11 a.m., hora tica, saldrá al Houston Stadium de Texas a disputar lo que él mismo ya aseguró será su última Copa del Mundo.

“Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”, le disparó a un reportero que le cuestionó que no anotara en los duelos de preparación ante Chile y Nigeria.

“Lo más importante es cuando las cosas se pongan serias el 17 de junio. Ahí veremos quiénes son los verdaderos campeones”, aseguró.

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Quien aún es duda es Rúben Dias. Durante el entrenamiento matutino del domingo en sus cuarteles de Florida, el defensa central del Manchester City permaneció los primeros quince minutos al margen del grupo principal, realizando ejercicios de recuperación específicos en el campo y en el gimnasio.

Su seleccionador, el DT español Roberto Martínez, tiene en su escuadra a estrellas de clubes laureados y millonarios.

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“No somos ingenuos, sabemos que tenemos una selección de gran calidad y jugadores en grandes clubes de todo el mundo. Quizás nunca hayamos tenido una selección como esta. Pero, como siempre, eso no vale nada en teoría”, comentó por su parte Vitinha.

“No diría que somos favoritos, no usaría esas palabras. Tenemos mucha calidad, mucho talento; tenemos que ponerlo en práctica y dar lo mejor de nosotros por la selección (...) lo que mejor funciona es ser humilde”, consideró.

El otro duelo del grupo K lo completa Colombia ante Uzbekistán a las 8 p.m., hora tica.

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