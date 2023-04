El ruego del expresidente del Santos al Herediano sobre Fernán Faerron

Rafael Arias, expresidente del Santos de Guápiles, quien bajo su mandato hizo debutar en la máxima categoría a Fernán Faerron, hizo una petición muy importante al Herediano, club del defensor.

Fernán Faerron ya lleva una lista de polémicas con el Team.

Arias, quien desde setiembre del 2022 dejó la presidencia, explicó que a Faerron lo deben rescatar porque defensas con esas condiciones hay pocos en el país.

El florense fue expulsado el domingo pasado ante Saprissa, pero ese es solo uno más de los episodios que ha protagonizado en su poco tiempo con el Team. Ya había sido sancionado, mediante video, por morder a un rival del Santos y fue acusado por el griego Fernando Leseme de rasguñarle la cara. Además, tuvo encontronazos con aficionados en Pérez Zeledón y y expulsado por patear en la cabeza a un jugador de Sporting.

Ha jugado diez partidos y se ha perdido seis por sanción. Ha cometido siete faltas y le han cometido 17, según estadísticas de la Unafut para un total de 799 minutos jugados.

El gerente deportivo de Herediano, Robert Garbanzo, ha expresado que en el Team lo están ayudando, pero que debe ser más receptivo.

Esto nos dijo el doctor Arias:

-¿Usted cree que Faerron es uno de los mejores defensas que existe en el país?

- Es un futbolista con las condiciones que hace mucho tiempo no se ven acá, que se han perdido, que es garra y coraje. Hace años atrás, cuando jugaba mi hermano en primera, Plutarco Arias, con Palomino Calvo, el Macho Agüero, Matapín Ramírez, probablemente no lo hubieran expulsado tanto. El fútbol era diferente, antes no pasaba nada.

Rafael Arias, expresidente de Santos, dice que a Faerron hay que trabajarlo diferente. (Rafael Arias, presidente de Santos)

Teníamos mucha expectativa con él, pero tuvo conflictos en el camerino con muchachos de muchos años por encima de él, yo creí que era temperamental y en ese momento me tocó tomar la decisión de separarlo.

LEA MÁS: Entérese cuál fue el consejo que le salvó la vida a Jafet Soto

- ¿Sigue pensando que es temperamental?

- Viendo lo que pasó en Alajuelense y en el Herediano, no. Yo considero que el muchacho hay que trabajarlo más intensamente, no podemos perderlo, crucificarlo como lo hacen hoy en día las redes sociales y la misma prensa, es un circo romano que lo único que quieren es sangre en la arena.

Hay que hacer un esfuerzo grande por el bien de este país para recuperarlo. Jafet (Soto) dijo que él lo trataba de recuperar, hay que darle tiempo, espero que Jafet tenga esa guía y se ilumine de tal manera de que le pueda ayudar para que el fútbol de Costa Rica tenga un un jugador de coraje y de sangre como es Faerron.

-¿Usted piensa que se le debe poner un siquiatra o un sicólogo?

LEA MÁS: Jafet Soto habla de su ruda experiencia con el covid: “Causa dolor y preocupación”

- Yo soy médico también y yo le diría a la misma familia, al papá, que es un gran señor, que hay que hacer un esfuerzo, hay que ver de qué manera podemos controlar esa transformación que Fernán presenta en una cancha de fútbol y en el camerino.

No sé si es sicológico o siquiátrico porque si yo lo digo, no faltaran los malintencionados que interpretan otras cosas, diría que sería un tratamiento diferente donde había que hacerle una ablación (extirpación) de ese gatillo disparador que hace que le cueste mantener el control y la ecuanimidad en un camerino y una cancha de fútbol.

Le pido a Jafet y a la dirigencia de Herediano que no salgan de ese jugador, que lo trabajen, es un jugadorazo.