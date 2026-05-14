El sorprendente recadito que le dejó Dani Carvajal a la afición de Saprissa

Dani Carvajal tuvo un pasado como arquero de Saprissa en el que alzó cetros de campeón nacional; sin embargo, ahora con la camisa del Herediano, visitó la Cueva en la ida de la final.

El portero se mostró disconforme con la afición del Monstruo tras los gritos que recibió en la segunda mitad cuando le tocó defender el marco sur, donde está La Ultra, ya que considera que lo dio todo en la institución como para recibir un trato de esos.

Carvajal le envió un mensaje a la afición del Saprissa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que sucedió en el segundo tiempo, sinceramente, no me gustó, no esperaba nunca, desde que vengo a Tibás, luego de ganar cuatro títulos aquí, jugar en Saprissa y demás, nunca me había pasado eso, fue extraño, pero creo que se dieron cuenta rápido, ya que rápido dejaron de cantar.

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“Cuando yo estuve aquí, me entregué al máximo, conseguí títulos, en el extranjero di todo por Saprissa y, la verdad, en el momento me sentí un poco ofendido, pero uno es un profesional y ahora estoy en Heredia, entregándome al máximo, quiero ser campeón, pero lo importante es que esas cosas no le afecten a uno en lo deportivo”, señaló Carvajal sobre cánticos en su contra.

El portero al final no recibió goles en esa segunda mitad y en el marco sur, pero su equipo cayó 2-1 en la ida de la final en la Cueva.