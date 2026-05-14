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¿De la Cueva al Mundial? Esto dijo Tomás Rodríguez sobre su posible presencia en Norteamérica 2026

Tomás Rodríguez se convirtió en figura del Deportivo Saprissa tras marcar en la ida de la final ante Herediano

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Por Yerlin Gómez Izaguirre y Eduardo Rodríguez

En el Deportivo Saprissa existe una gran ilusión alrededor del delantero panameño Tomás Rodríguez y la posibilidad de que pueda representar a Panamá en la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los que más ha manifestado esa expectativa es Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club morado, quien ha destacado el crecimiento y rendimiento que ha mostrado el atacante.

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Luego de marcar en la ida de la final ante Herediano, el futbolista habló sobre la posibilidad de disputar el Mundial, aunque tiene claro que primero debe enfocarse en el presente con Saprissa.

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Tomás Rodríguez pudo anotar en la final ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Siempre uno tiene fe en eso, pero hay que enfocarse primero aquí, en el equipo, y ya eso viene solo y de la mano de Dios.

“Con el trabajo y el enfoque que uno mantenga en su equipo, las cosas van a venir solas. Yo me considero un jugador de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo”, dijo el futbolista.

El delantero respondió a las críticas con goles

El atacante canalero también se refirió al proceso de adaptación que ha vivido desde su llegada al fútbol costarricense, pues su rendimiento estuvo siendo cuestionado.

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Sin embargo, el delantero logró reencontrarse con el gol en una etapa clave del campeonato. Su anotación ante Herediano significó el sexto tanto con la camiseta saprissista y llegó en uno de los partidos más importantes de la temporada.

“No había comenzado de la mejor manera; creo que fue un tema de adaptación mía para estar muy bien, para dar lo mejor de mí dentro de la cancha, pero creo que, obviamente, como delantero y siendo extranjero, se me va a exigir mucho más y más vistiendo la camiseta número 9, que es sinónimo de gol.

“Es importante para mí marcar gol con el Deportivo Saprissa, pero yo lo he venido diciendo: con mucha constancia, trabajo y sacrificio se me iban a dar las cosas y hoy estoy muy feliz por haber anotado en una final y quiero seguir dando lo mejor de mí”, indicó.

Estas fueron las declaraciones de Tomás Rodríguez.

Saprissa buscará extender la lucha por el campeonato

Rodríguez también valoró el triunfo conseguido ante los florenses y destacó la importancia de haber tomado ventaja en la serie.

“Muy contento por anotar el gol, pero más que todo por la victoria y por llevar la serie a tener un gol arriba. Creo que es importante; dimos un paso firme dentro de la cancha y esperamos llegar de la mejor manera al próximo encuentro”, expresó.

Rodríguez añadió: “Sé que será un partido muy intenso, pero nosotros vamos con la misma intensidad y las ganas que tuvimos en el pasado choque para demostrar que estamos para cosas grandes”.

Ahora Saprissa intentará mantener la ventaja global para extender la definición del campeonato y obtener la 41 en su vitrina.

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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