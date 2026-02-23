El técnico Dick Advocaat renuncia tras hacer historia con Curazao rumbo al Mundial 2026

Dick Advocaat, el entrenador que llevó por primera vez a Curazao a un mundial, presentó su renuncia al cargo.

La noticia fue confirmada este lunes por la prensa internacional y, según los reportes, la decisión la tomó debido a los problemas de salud que enfrenta su hija.

LEA MÁS: Así quedó cara de Fernando Piñar luego del codazo sufrido ante Saprissa

Salidas en el cuerpo técnico

Junto a Dick, también dejará su puesto su asistente y mano derecha, Cor Pot. Además, el médico del equipo, Casper van Eijck, regresará a Países Bajos para apoyar a la familia, lo que supone una reestructuración completa del cuerpo técnico.

Dick Advocaat tuvo que renunciar debido al estado de salud de su hija. (Dick Advocaat/Instagram)

El nuevo responsable del equipo

El reemplazo del entrenador neerlandés será Fred Rutten, quien asumirá el reto de liderar a la selección en el Mundial 2026.

LEA MÁS: Geiner Segura está de luto por una sensible pérdida

Curazao logró una clasificación histórica bajo la dirección de Advocaat, tras participar en la Copa Oro y consolidar un proceso que despertó orgullo a nivel nacional.

El combinado caribeño se enfrentará a las selecciones de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, en lo que será su primera experiencia mundialista.