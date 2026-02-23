Deportes

El técnico Dick Advocaat renuncia tras hacer historia con Curazao rumbo al Mundial 2026

El histórico proceso de Curazao rumbo al Mundial 2026 sufrirá cambios tras la renuncia de Dick Advocaat

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Dick Advocaat, el entrenador que llevó por primera vez a Curazao a un mundial, presentó su renuncia al cargo.

La noticia fue confirmada este lunes por la prensa internacional y, según los reportes, la decisión la tomó debido a los problemas de salud que enfrenta su hija.

LEA MÁS: Así quedó cara de Fernando Piñar luego del codazo sufrido ante Saprissa

Salidas en el cuerpo técnico

Junto a Dick, también dejará su puesto su asistente y mano derecha, Cor Pot. Además, el médico del equipo, Casper van Eijck, regresará a Países Bajos para apoyar a la familia, lo que supone una reestructuración completa del cuerpo técnico.

Instagram: Dick Advocaat
Dick Advocaat tuvo que renunciar debido al estado de salud de su hija. (Dick Advocaat/Instagram)

El nuevo responsable del equipo

El reemplazo del entrenador neerlandés será Fred Rutten, quien asumirá el reto de liderar a la selección en el Mundial 2026.

LEA MÁS: Geiner Segura está de luto por una sensible pérdida

Curazao logró una clasificación histórica bajo la dirección de Advocaat, tras participar en la Copa Oro y consolidar un proceso que despertó orgullo a nivel nacional.

El combinado caribeño se enfrentará a las selecciones de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, en lo que será su primera experiencia mundialista.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Dick AdvocaatTécnicoCurazaoMundial 2026
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.