El técnico Dick Advocaat renuncia tras hacer historia con Curazao rumbo al Mundial 2026

Dick Advocaat, el entrenador que llevó por primera vez a Curazao a un mundial, presentó su renuncia al cargo.
La noticia fue confirmada este lunes por la prensa internacional y, según los reportes, la decisión la tomó debido a los problemas de salud que enfrenta su hija.
Salidas en el cuerpo técnico
Junto a Dick, también dejará su puesto su asistente y mano derecha, Cor Pot. Además, el médico del equipo, Casper van Eijck, regresará a Países Bajos para apoyar a la familia, lo que supone una reestructuración completa del cuerpo técnico.
El nuevo responsable del equipo
El reemplazo del entrenador neerlandés será Fred Rutten, quien asumirá el reto de liderar a la selección en el Mundial 2026.
Curazao logró una clasificación histórica bajo la dirección de Advocaat, tras participar en la Copa Oro y consolidar un proceso que despertó orgullo a nivel nacional.
El combinado caribeño se enfrentará a las selecciones de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil, en lo que será su primera experiencia mundialista.