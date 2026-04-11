El triste secreto que el árbitro Juan Carlos Mora guardó mientras se jugaba el tiquete al Mundial

El árbitro Juan Carlos Mora, quien llegará como asistente a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, recordó que fue su padre quien lo motivó a llevar el curso de arbitraje.

Mora tiene 36 años y es árbitro FIFA desde el 2015. En el Mundial de Catar 2022 también participó como asistente y formará parte del grupo de cinco asistentes de la región que dirán presente en la cita mundialista, que comenzará el 11 de junio.

Juan Carlos conversó este viernes con los medios, luego de conocerse que fue nombrado por la FIFA para representar a Costa Rica en la fiesta mundialista y dijo, que, la muerte de su padre, don Juan Carlos, en el 2021 lo impulsó a formarse como réferi.

Juan Carlos Mora es un asistente que irá a la Copa del Mundo del 2026. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Según dio a conocer la Federación el jueves anterior, Mora y el central Juan Gabriel Calderón llegarán a su base operativa en Miami el 31 de mayo y estarán a disposición de FIFA hasta el 20 de julio.

Lo marcó para siempre

Juan Carlos dijo que su padre, al igual que su mamá y hermanos, siempre lo han estado apoyando, y la pérdida de su progenitor es un hecho que marcó su vida.

“Él siempre estuvo ahí, su muerte fue un golpe muy duro. Antes de ir con Juan Gabriel (Calderón) a un seminario, mi papá estaba agonizando y, llegando a los dos días, falleció.

“Ese golpe me hizo dedicarle esto a él. Recuerdo que un día, en el 2004, le dije a mis padres que quería hacer el curso de arbitraje; mi papá mejengueaba y yo lo veía a él.

Recuerdo que mi padre no me dejaba hacerlo, pero mi mamá le pidió que me permitiera llevarlo. Le dijo a ella: ‘si quiere que lo haga’, pero con la condición de que no dejara de estudiar”, comentó.

Juan Carlos Mora dedicó su designación en Catar 2022a su papá, del mismo nombre, quien falleció en el 2021. Foto: archivo.

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Juan Carlos contó que cuando tenía 15 años estuvo dirigiendo un partido de tercera división y explicó que su progenitor siempre llegaba a acompañarlo, pese a la distancia.

“Recuerdo que él llegaba por mí, en ese entonces se vivía en condiciones difíciles, había que andar en buses, porque a veces me trasladaba a lugares lejanos y él me iba a recoger.

“Y no sólo él, mi madre y mis hermanos siempre me dieron su apoyo”, destacó el réferi mundialista.