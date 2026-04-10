De la oficina del psicólogo al Mundial: El calvario que marcó al árbitro Juan Gabriel Calderón

Juan Gabriel Calderón es desde este pasado jueves un árbitro mundialista, tras la FIFA hacer oficial su llamado como central para la justa más importante del fútbol, que se llevará a cabo entre junio y julio del presente año en Norteamérica.

Este viernes, en una atención a los medios, y luego de que no tuviéramos, en Costa Rica, un juez central llamado como principal desde William Mattus en Corea y Japón 2002, pese a que Ricardo Montero fue a Rusia 2018, pero acabó siendo solo cuarto árbitro, el silbatero Calderón contó sobre uno de sus episodios más polémicos, que fue en el 2016 y que lo marcó en su carrera.

Juan Gabriel Calderón habló del clásico en 2016 que lo marcó (Jose Cordero)

“Anecdotas muchas, algunas muy complicadas de llevar, pero cada una fue formando carácter. Una de las más difíciles de mi vida fue en un clásico en el 2016, antes de ser internacional; fue bastante difícil, me formaron mucho, también en una semifinal de Copa Oro, pero cuando se está en una dificultad hay dos formas de verlo: o me quedo ahí o me estanco, o se toma más valor, más coraje; siempre es la actitud que hemos tomado y ahora con la noticia del Mundial estoy muy satisfecho”, explicó ante la consulta de La Teja.

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Seguidamente al mismo Juan Gabriel, La Teja le consultó sobre todo ese trago amargo en dicho clásico que acabó con victoria morada en el Ricardo Saprissa, pero que dejó a los de Alajuelense sumamente molestos con la labor del silbatero ahora mundialista, que lo llevó hasta tener que llevar atención psicológica.

Calderón va a ser mundialista en el 2026 (Wilbert Hernández)

“Fue muy complicado en mi carrera, se hizo muy mediático, en aquel entonces se habló bastante, marcó muchísimo en mi carrera, más que todo; he tenido otros momentos iguales, pero ese fue el primero donde se hablaba bastante en los medios de mi trabajo que no estaba acorde, que tampoco había sido el mejor y, por supuesto, que marcó mucho y fue muy difícil”.

“Se ponía la televisión y solo de eso se hablaba; entonces me generó un gran impacto, pero en aquel momento se trabajó con el psicólogo de la federación, por ejemplo, y pudimos sobrellevarlo”, manifestó Caldero a La Teja.

En dicho clásico del 2016, en los primeros minutos del juego que acabó 2-0 a favor de los de Tibás, hubo una acción dentro del área morada sobre el histórico delantero Jonathan McDonald, pero no se sancionó como falta de penal.

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En ese mismo encuentro hubo dos expulsiones, una por equipo, siendo Marvin Angulo, en ese entonces volante tibaseño, el que acabó siendo expulsado por una jugada con el volante hondureño Jorge Claros.

Calderón se une a silbateros mundialistas como Luis Paulino Siles, que fue central en España 1982; Berny Ulloa en el Mundial de México 1986; Rodrigo Badilla en Estados Unidos 1994; Mattus en 2002, junto con Ricardo Montero, que fue como cuarto árbitro a Rusia 2018.

A los mencionados centrales hay que sumarles como asistentes a Luis Fernando Torres en Francia 1998; Leonel Leal en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014, sumado a Juan Carlos Mora, quien ya fue al último Mundial de Qatar 2022.