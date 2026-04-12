El valiente mea culpa del Pipo González tras morder el polvo ante Alajuelense

Giancarlo González, defensor de Sporting FC, se abrió luego de la derrota 0-2 ante Alajuelense y reconoce que, a nivel individual y colectivo, los errores han pasado factura en las aspiraciones del equipo albinegro.

El Pipo dijo que así como pecaron en el partido ante la Liga, lo hicieron en los duelos contra Saprissa, Herediano y Cartago, pues les cuesta tomar decisiones en cuanto al manejo de la pelota.

“Esto no es de hoy (sábado); hay errores individuales de los jugadores y me incluyo. Tenemos que tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de la bola y no buscar excusas.

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“Sé que es una frase trillada, pero hay que acoplarse, seguir adelante y levantarnos, porque tenemos una final el miércoles”, afirmó.

Giancarlo González (derecha) no puso excusas ante la derrota de Sporting contra Alajuelense. Foto: Albert Marín. (albert /Albert Marín)

Primera final

Los albinegros llegaron a la final del torneo de Copa, luego de derrotar a Puntarenas FC en la semifinal y se medirán ante Saprissa, en la primera final que jugarán en primera división, desde que ganaron el ascenso en el 2019.

“Hay que cambiar rápido la hoja, somos jugadores y ya estamos acostumbrados, se gane, se empate o se pierda”, comentó.

González añadió que les ha costado un poco el proceso de adaptación a su nueva casa, el estadio Puente Piedra y tienen que agarrarle el toque a la cancha.

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“Es parte de adaptarnos, somos nuevos y tenemos que agarrarle le toque a la cancha, me parece que tal vez en cancha natural la recepción puede hacerse con más tiempo.

“Aquí creamos opciones, llegamos, sometemos al rival, pero en las jugadas finales no hemos tenido resultados y somos conscientes que hemos cometido errores individuales y ojalá tengamos la bendición de clasificar”, comentó.