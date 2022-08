El valioso consejo que le dio Keylor Navas a Jewisson Benette sobre su futuro

Jewison Bennette hizo maletas y partió a Inglaterra este lunes. Twitter.

El delantero Jewison Bennette partió a Inglaterra para someterse a las pruebas médicas del Sunderland, club de la segunda división de Inglaterra y si las pasa será su nueva casa.

En las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, el jugador del Herediano manifestó este lune que varios de sus compañeros lo aconsejaron sobre la oportunidad de dar el salto al extranjero, incluido el mismo portero del PSG, Keylor Navas.

“(Hablé) con Joel, Celso, hasta el mismo Keylor. Keylor me aconsejó, me dijo que tratara de ir a Europa, para crecer futbolísticamente.

“Lo importante es subir el rendimiento futbolístico y el dinero después llegará, pero lo importante era jugar en Europa”, comentó el güila de 18 años a Tigo Sports.

Bennette aseguró que el técnico Luis Fernando Suárez también le dio algunos bolados.

“Lo llamé y le agradecí por todas las oportunidades que me dio, por la confianza y el aprecio que me ha tenido, por la oportunidad de ponerme en partidos importantes y que me ayudó a cumplir este sueño.

Jewison Bennette fue una de las apuestas de Luis Fernando Suárez en la eliminatoria hacia Catar 2022. Instagram.

“Yo lo llamé y le expliqué sobre la oferta, estaba muy contento y me dijo que tenía que trabajar el doble, porque allá en Europa si seguía igual no me iba a alcanzar.

“Que debía entrenar el doble para rendir como quería”, afirmó el jugador.