¿Fue irrespetuoso Bryan Oviedo al no firmar con Saprissa? Esto dicen los aficionados

Bryan Oviedo entrenó con el Sapri, pero no jugará con el club. Prensa Saprissa. (Jose David Murillo)

La decisión de Bryan Oviedo de seguir en el fútbol internacional le cayó como un balde de agua fría a los aficionados de Saprissa.

Algunos creen que el jugador no fue serio con el club y otros aseguran que es hora de que la dirigencia se ponga las pilas con el tema de fichajes.

El 27 de julio pasado, el Monstruo comunicó que había llegado a un preacuerdo con el lateral, en el que se establecía que si Oviedo se quedaba en Tiquicia, solamente vestiría los colores morado y blanco, pero podía aceptar cualquier oferta en el exterior.

Ese pacto molestó a muchos aficionados tibaseños y otros más se terminaron de enfadar este jueves, cuando el club confirmó que Oviedo no llegará al club y su nuevo destino será el Real Salt Lake, de la MLS gringa.

Bryan responde. El jugador, de 32 años, le dijo a teletica.com que desde el día uno le explicó a la dirigencia morada que valoraba ofertas en el extranjero. “Yo desde un principio he hablado con Saprissa, la verdad es que siempre, tanto (Ángel) Catalina, gerente deportivo, como Juan Carlos Rojas, presidente, me apoyaron muchísimo y siempre lo tuve claro, que tenía una oportunidad afuera”.

En la página de Facebook de la “S” se leían muchos comentarios de aficionados chivas con la decisión del jugador y especialmente con el actuar de la institución.

Por ejemplo, Julián Leiva escribió: “Por cosas como estas es que Horizonte Morado perdió el respeto de la afición, está bien que no llegue, pero Saprissa es el mejor equipo de Centroamérica y debe comportarse como tal.

“Nadie está por encima de la institución, llegar aquí es un orgullo, no un plato de segunda mesa y los fichajes se anuncian cuando están firmados no antes”.

Andy Meneses también criticó todo lo que pasó.

“Ya se sabía que nos iba a vacilar y Saprissa le dio el lujo de firmar cuando quisiera, solo porque es legionario.

“Saprissa no debe de darle esos lujos a unos simples legionarios solo porque tienen calidad, eso era de esperarse, por eso me da risa que lo tuvieran entrenando como si nada”, escribió.

Algunos aficionados cuestionan la labor de la gerencia deportiva del club, encabezada por Ángel Catalina. Albert Marín. (Albert Marín)

Culpa de la dirigencia

Otros saprissistas le echan la culpa a la dirigencia, por no saber negociar, pues no es la primera vez que se les escapa un jugador, al igual que pasó con Celso Borges o Luis Ronaldo Araya, por citar un par de ejemplos.

Para Alonso Villalobos, en el Sapri deben analizar a fondo cómo están manejando el tema de los fichajes.

“No lo culpo porque en el ambiente laboral uno debe buscar donde mejor le caliente el sol, si en un lugar me ofrecen ¢5 y en otro ¢20, me voy a ir al lugar donde me paguen más, porque uno piensa en su economía.

“Siento que más allá de la decisión, lo que se debe revisar es lo que está haciendo la gerencia deportiva de Saprissa, porque no es la primera vez que pasa eso y se le dio mucho tiempo al jugador, tiempo que se pudo invertir en buscar a otro jugador”, manifestó.

Danny Solano, un morado de Santo Domingo de Heredia, no ve nada de malo con la situación del jugador.

“Considero que la situación de Oviedo es totalmente normal y aceptable, ya que como en todo trabajo uno busca el bienestar, en donde existan mejores condiciones y donde le paguen más. Oviedo está buscando posiblemente uno de sus últimos contratos en el extranjero y está buscando cerrar sus últimos años de la mejor manera.

“De igual manera, el representante busca las mejores opciones económicas y futbolísticas para el jugador, más que estamos a vísperas del Mundial, y no considero que haya vacilado a la dirigencia ya que desde el principio fue claro de que su intención era seguir jugando en el exterior. Y más bien dejó una puerta abierta cuando ya decida regresar“, señaló.