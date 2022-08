Lo de Jewison Bennette es una llamada de atención para los clubes

La casi segura contratación de Jewison Bennette al Sunderland, club que juega en la Championship (la segunda división de Inglaterra) es una llamada de atención para los clubes nacionales, que le dan poca oportunidad al talento joven. Así lo interpretan varios periodistas deportivos consultados.

Aunque el traspaso no se ha hecho oficial por parte del Club Sport Herediano, que ha permanecido muy hermético con el caso, es un hecho que existen negociaciones avanzadas. Hasta donde sabe La Teja, Bennette debe hacerse los exámenes médicos este jueves.

Desperdicio

El hecho de que a un muchacho de 18 años lo firme un equipo inglés y que hace un mes exactamente, Brandon Aguilera, de 19 años, firmó con el Nottingham Forest de la Premier inglesa, es un jalonazo de orejas para los clubes, que deben apostar más por los jugadores jóvenes, que al fin y al cabo son quienes puede generar buenas ventas.

Jewison Bennette tiene gran calidad para jugar en el extranjero. En la foto lo acompaña Gerson Torres. (Rafael Pacheco Granados)

“Es un llamado de atención para los clubes ticos que le dan poca atención a los jugadores jóvenes para que digan, ‘pongamos a jugar a estos muchachos que tienen talento, porque si la Liga y Herediano los metieron a Ligas importantes, nosotros también podemos hacerlo’”, explicó el periodista deportivo Fabián Zumbado.

Jewison Bennette cerca de fichar con un equipo inglés

Alex Mazón, de radio Monumental, cree que incluso mucho jugador extranjero le está quitando protagonismo a la juventud costarricense y ese es el mercado en el cual Europa se está fijando.

“Tienen que arriesgarse a poner a los jóvenes, el fútbol es un negocio y a nivel internacional en esas ligas profesionales se están llevando a jugadores de corta edad, muy jóvenes pero que les ven calidad. Y si la pegás, la pegás. Los clubes nacionales tienen que darse cuenta de eso y cambiar la dinámica”, expresó.

Mazón dice que ese perfil de jugador ha cambiado con los años y ahora los clubes buscan a jugadores que creen que tienen talento y ellos lo terminan de pulir, como a Brandon.

Leo Cordero, otro periodista deportivo, expresó que a los dirigentes y a los entrenadores les da miedo poner a los jóvenes a pesar de que tienen calidad, como el caso de Jewison.

“Quizás Jewison no ha cumplido a nivel de Herediano en cuanto a cantidad de minutos, no ha sobresalido tanto, pero condiciones le sobran para estar en el fútbol de Europa, en el de Inglaterra o cualquier otro. Lo demostró en la Sele, en el partido del repechaje, fue titular, dio la asistencia, es decir, no le pesan este tipo de partidos”, dijo Cordero.

Josué Quesada, también periodista deportivo, cree que Bennette tiene las condiciones y que es un proyecto a futuro, aunque piensa que le faltaba cumplir con algunos minutos más en nuestro país, comer más zacate, deslumbrar más.

Jewison Bennette recibió título de bachillerato en la concentración de la selección nacional

“Cuando dijeron que iba a ir a Pumas o al Brujas de Bélgica todo bien, pero cuando me dicen que es a un segunda división de Inglaterra, que para mí está por encima de la primera de Francia y Holanda, me sorprendí mucho”, opinó.

El técnico Luis Fernando Suárez fue quien empezó a hablar de él y lo tiró para arriba. (Rafael Pacheco Granados)

“Tiene menos de 40 partidos en primera, no es titular en la Sele, ni siquiera titular indiscutible en Heredia, al menos, no es determinante, pero es un gran jugador, un gran prospecto. Pero creo eso, que se podía quedar más acá”, expresó.

Aprobado

Los visores del Sunderland estuvieron el viernes en el triunfo florense 4 a 2 contra Sporting y Bennette les llenó el ojo. Se sabe que el jugador ha tenido algún contratiempo con la documentación y debió posponer el viaje, que inicialmente era el martes. De pasar las prueba médicas, sería contratado.

Sin embargo, el Team da poca información y por el lado del Sunderland tampoco han confirmado, ni descartado la contratación.

Jewison Bennette hizo un gran partido contra la Liga, donde incluso anotó en la paliza 3 a 0. (Rafael Pacheco Granados)

Alex Neil, entrenador de ese equipo, atendió a los medios de comunicación con miras al juego de visita al Sheffield United donde le comenzaron a hacer preguntas sobre la inminente llegada del costarricense, publica ESPN.

“No puedo decirte nada. Me acabas de decir su nombre, quizás sepas más que yo. No estoy tratando de ser incómodo, pero ¿qué quieres que diga al respecto? No hay nada que decir hasta que algo suceda, o si algo sucede”, dijo Neil.

En el actual torneo lleva dos goles con los florenses. (Jose Cordero)