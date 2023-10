Elías Aguilar tiró una verdad incómoda que a muchos futbolistas ticos nos les hará gracia

Elías Aguilar afirma que en el roce del fútbol internacional hay que jugar a otra cosa. (JOHN DURAN)

Elías Aguilar, volate del Club Sport Herediano, tiró lo que podría ser una verdad incómoda para muchos, sobre cómo son los futbolistas costarricenses en algunos detalles.

Al consultársele por el arbitraje del guatemalteco Wálter López, a quien los florenses reclamaban que no les pitó un penal a favor, el Profeta dijo que a pesar de eso, a él le gustó, pues dejó jugar y luego tiró una frase un tanto picosa.

“Siento que tuvimos para ganar, no sé si el penal era, pero sé que esto es roce internacional y no se pita cualquier cosa, así es como se juega, pero yo, en términos generales, salgo contento.

“A mí me gustan estos arbitrajes, porque a veces creo que el jugador tico se tira, hay situaciones que pide falta y realmente no es, y él no las pitó porque el ritmo internacional es así. Eso fue importante para el espectador también porque se deja jugar”, destacó.

Aguilar jugó cuatro años en Corea donde pudo hacer la comparación entre los futbolistas internacionales y cómo se comportan en el fútbol nacional.