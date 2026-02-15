Emelie Valenciano habló del codazo con el que le quebró la nariz a Carolina Venegas en el clásico

En el pasado clásico femenino entre Alajuelense y Saprissa, Carolina Venegas, jugadora morada salió llena de sangre y con fracturas en su nariz tras una acción con Emelie Valenciano, dando para la polémica por la cantidad de sangre que acabó perdiendo la jugadora de Tibás tras un codazo de la liguista.

Luego de que Venegas le tirara a su colega por la fractura que le propició, la jugadora de la Liga lanzó un comunicado haciendo referencia a lo ocurrido.

Carolina Venegas sufrió una fuerte acción con Emelie Venegas en el pasado clásico femenino (Jose Cordero/José Cordero)

“Quiero tomar este espacio para dirigirme a la afición y aclarar que mis intenciones, como persona y como jugadora, jamás han sido ni serán lastimar a una rival. Mi carrera ha estado marcada por el respeto y la competencia leal, y me sostengo en ello con absoluta tranquilidad”.

Emelie Valenciano dijo que le ofrece una disculpa a Carolina Venegas por lo ocurrido en el clásico femenino entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa FF. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Ya sostuve una conversación directa con mi colega Venegas para aclarar cualquier malentendido y poner en su justa dimensión lo ocurrido. A Carolina le deseo una pronta recuperación y como colega y compañera de selección le ofrezco una disculpa”, afirmó la manuda.