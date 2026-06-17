En Alajuelense defienden con todo el polémico fichaje que indigna a los manudos

En la Liga Deportiva Alajuelense esta vez el mercado de fichajes no ha sido de llegadas de tanto nombre; no obstante, el refuerzo de Luis Díaz dejó interrogantes en la afición.

El exjugador de Sporting y Saprissa volvió al país tras su paso por la MLS; sin embargo, en primera instancia en Tibás dejó muchos cuestionamientos por su nivel, por lo que salió de la institución para llegar a los griegos, en los que tampoco logró encontrar su mejor rendimiento.

Luis Díaz llega a Alajuelense en medio de muchas dudas

En el podcast oficial de los manudos, Rojinegro Querido, el gerente Carlos Vela explicó el fichaje de Luis, pese a los cuestionamientos de la hinchada de los leones.

“Luis tiene una trayectoria como pocos en el fútbol tico, de éxitos en la MLS. Se sostuvo muchos años, con muchos partidos y muchos minutos. La realidad es que en algún momento tuvo una caída y perdió protagonismo, por lo que volvió a Costa Rica, pero a ver, es el jugador más rápido del país y si no pega en el palo, dijo.

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“Y ante la situación que se esperaba con Kenneth, porque también hay un tema de planeación y, más allá de lo que sucedió, era una posibilidad que saliera del equipo, entonces hay pocos extremos ticos con la trayectoria que tiene Luis. Después, bueno, es responsabilidad del cuerpo técnico y del jugador que vuelva a su mejor nivel para que compita con Pikachu, Creichel, Lucumí”, señaló Vela.