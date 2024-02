En búsqueda de claridad, la extraña actitud de Alajuelense

El hecho entre el aficionado y el portero de Alajuelense sucedió en las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR.) (Rafael Pacheco Granados)

Me defiendo de Alajuelense porque yo fui de frente, les pregunté directamente las dudas que tenía, hice el ejercicio periodístico como Dios manda y ellos me atacaron por la espalda.

Porque salir a desmentir en redes sociales de colaboradores del equipo y del mismo presidente Joseph Joseph, una nota periodística es poco elegante.

Sobre todo cuando La Teja no les ha negado, en ningún momento, la oportunidad de dar su versión de los hechos.

“No nos vamos a referir más al asunto”, nos dijeron, pero sí lo hicieron en las redes sociales como para dejar mal al periodista y a La Teja, ¿Qué es eso?

Para los que están perdidos, les explico el contexto: Aficionados que utilizaron las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) le gritaron a Leonel Moreira cuando iban saliendo, que cuánto era cuatro más cuatro, por las cuentas de minutos que le salieron mal al portero luego del partido contra Cartaginés, que originó memes y mofa.

LEA MÁS: Mejenguero bromista provocó un altercado en el CAR de Alajuelense

Moreira tuvo una reacción desproporcionada, y la nota iba a ser una más de tantas de encontronazos entre aficionados y jugadores.

El tema es que hubo una supuesta conversación entre un aficionado afectado por la pérdida de un celular, en la trifulca en el CAR y algún directivo de Alajuelense.

El joven que habló con La Teja afirma que le dijeron que no dijera nada y le repondrían el celular, la Liga no respondió a La Teja, pero con eso, el tono de la nota cambió. Ya es un asunto más serio, un soborno a pequeña escala.

El joven dice que fue Joseph Joseph, presidente de Alajuelense, La Teja preguntó sobre esto y dijeron que no se van a referir más. La Teja insistió al vocero manudo Marco Vázquez, que preguntara por ese hecho específico, que lo quisieron comprar y la respuesta fue la misma.

Que la gente interprete, pero dice el sabio refrán: “El que calla otorga”.

La Teja expuso la versión del aficionado, y la de la Liga, que fue: “vamos a investigar a lo interno y no nos vamos a referir más al asunto”.

¿Qué extraño que de manera oficial no se defiendan? Pero en redes sociales de colaboradores sí lo hacen, ni siquiera en las del equipo, ¿por qué será?

¿Qué costaba decirle a La Teja que era falso?, ¿Acaso lo es? o ¿acaso no lo es?. Y las pruebas que me dijeron que tenían y que aclaraban todo, ¿dónde están? Pueden que las tengan, pero puede que no. Lo cierto es que se fueron por un camino equivocado, una pifia.

La Teja hizo bien su trabajo, La Teja espera la respuesta.