En Cartaginés aclaran que no tienen nada en contra de Rodolfo Villalobos

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, le bajó el tono a la relación que tienen con Rodolfo Villalobos, que este jueves en la noche llegó a un punto alto de tensión.

Leonardo Vargas padre dijo que personalizaron lo que su hijo dijo, pero que la cosa no es así. (Rafael Pacheco Granados)

Eso porque su hijo, Leonardo Vargas, dio declaraciones que se interpretaron iban dirigidas contra el presidente de la Fedefútbol, pero el jerarca brumoso le aclaró a La Teja que no es así.

“No es personal contra él, es que se personificó la cosa como si tuviéramos algo, como si le achacáramos a Rodolfo la responsabilidad. No es así, Rodolfo es parte de la Federación y alguna parte le tocará a él, peo no es él. Rodolfo conmigo es empático, me ha apoyado, aunque tenemos opiniones diferentes en la forma de ver las cosas y ver el fútbol”, expresó.

Vargas dijo que anoche se comunicó con Villalobos, vía WhatsApp, y le explicó que no había nada personal contra él.

Rodolfo Villalobos dijo este viernes que no se referirá a nada de Licencias. (JOHN DURAN)

“Le dije que no era nada personal. Yo lo achaco a mandos medios o gente con la que hemos tenido diferencias en el tiempo, pero es una percepción. No pasa nada”, expresó un Leo conciliador.

Eso sí, quiso dejar claro que el Cartaginés subsanó seis de siete puntos que les pidieron, que ha mostrado disposición para hacer las mejoras, que ha hecho una gran inversión y que, ante eso, esperaban otra postura.

“Nosotros pensamos que podían decir: ‘Mirá, ellos solucionaron esto y esto’, y creímos que teníamos la posibilidad de que levantaran el veto o que nos clausuraran la gradería sur. Ese tema que estamos resolviendo es complicado. Pero vamos a jugar en el Nacional, el lunes a las 7 de la noche, y el cierre contra Sporting será en el Fello Meza”, añadió.

Políticos

Vargas hijo había dicho que los asuntos políticos entran en juego de alguna manera al fútbol, pues ellos han sido opositores del presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, y creen que esa postura se la cobran con la Comisión de Licencias, al no aprobar el Fello Meza.

“Sentimos que hay una mala intención, una mala fe detrás de esta decisión, porque la inversión es notoria. Vemos otros estadio en primera división con graderías clausuradas, con problemas de dimensión que sí pueden atentar contra la integridad de aficionados y jugadores, pero estos temas parece que no son importantes para ellos”, dijo.

“Las personas que tienen el poder del fútbol son fanáticos y lo vemos en redes sociales, comentarios, es allí donde nos vemos perjudicados. Cartaginés no tiene la posición en la Federación para contrarrestar un poco eso, pero hay cosas raras.

“Esto para mí es completamente una decisión política en cuanto al tema del fútbol y que nos perjudica muchísimo. Que para la fecha 20 se tomen este tipo de decisiones, creemos que por eso la decisión viene por otro lado”, dijo Leo Vargas Jr.

El presidente de la Fedefútbol dijo que no se referirá a nada que tenga que ver con Licencias.