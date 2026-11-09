En Gradería Popular, sorprendieron por ser tan tajantes acerca de la polémica por el penal entre Saprissa y Puntarenas

En Gradería Popular fueron contundentes al opinar sobre la acción polémica del juego entre Saprissa y Puntarenas.

Tanto Poncho como Porritas dejaron el color de lado y fueron contundentes al hablar de la acción polémica que no se decretó como penal a favor del Puerto en la Cueva.

Poncho y Porritas aceptaron que la jugada fue penal a favor de los porteños. (Cortesía TD Más/La Nación)

“Yo veo penal; o sea, sí lo toca, y lo vacilón es que no lo toca en la primera, sino que es cuando da el segundo paso, pero yo creo que lo que le faltó fue malicia porque da paso, paso y paso y se cae; si no da un paso y se cae en la primera, sí es penal”, explicó Porritas.

El mismo Juan Gabriel confesó que habló con su hermano y hasta acabó alabando al VAR por salvar a la S.

“Mi hermanillo me escribió y me dijo que fue penal y yo le puse que claro, pero no lo pitaron, grande VAR”, añadió Porras tirando un beso al cielo por agradecimiento de la salvada.

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El otro que también opinó que había sido penal para los porteños fue Poncho, quien dejó clara su postura al respecto.

“Aquí nosotros nunca vamos a llegar a tratar de tapar el sol con un dedo; yo sí creo que esa jugada pudo haberse pitado perfectamente como penal. Ahora cuál fue el criterio de los maes, talvez fue el del penal con el hombro como ha pasado”, explicó Erick.