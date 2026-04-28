En Honduras no tienen piedad y critican durísimo fracaso de Alajuelense, vea lo que dijeron

Alajuelense viene de quedarse afuera de las semifinales del torneo y eso trascendió hasta en Honduras, donde el reconocido periodista Julio Cruz atacó de manera muy dura a los leones.

En Honduras hicieron eco de la eliminación de la Liga (JOHN DURAN/John Durán)

“Vergonzoso lo que ha pasado en Costa Rica con Alajuelense. El equipo manudo venía de ser campeón nacional y tricampeón centroamericano y no ha podido clasificar ni a etapa de liguilla.

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“Entran 4 a la fiesta grande y se ha quedado fuera. De los papelones más grandes en la historia de un gigante centroamericano. Me atrevo a decir que Alajuelense es de los tres clubes con plantilla más cara en el istmo y de nada sirvió todo ese dineral. Paupérrimo”, dijo en su cuenta de X el comunicador.