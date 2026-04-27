Informe arbitral sí trae la acción de Mariano Torres que le podría salir muy cara

La acción de Mariano Torres en Puntarenas sí fue incluida en el informe arbitral por parte del comisionado de la UNAFUT, por lo que dicha acción le puede salir muy cara al argentino.

Según Tigo Sports, quien publicó lo que, supuestamente, dice el informe, Erick Mora sí incluyó la acción del capitán morado con el siguiente escrito.

Mariano Torres tocó al comisario Erick Mora al realizarle un reclamo en el partido ante Puntarenas. (Captura pantalla/Captura pantalla)

“Al minuto 34 se detuvo el juego debido a situaciones de seguridad en la gradería este por aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa y se reanudó al minuto 41 con la situación controlada.

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“El inicio del segundo tiempo se atrasó 5 minutos debido a una situación que se presentó en la gradería este por parte de los aficionados identificados con la camisa del Deportivo Saprissa”

“Al finalizar el juego, ya en camerinos, el comisario del juego Erick Mora Segura nos informa que al minuto 34, cuando el juego se detuvo por situaciones entre aficionados del equipo Deportivo Saprissa en la gradería este, el jugador #40 Mariano Torres del equipo Deportivo Saprissa le manoteó su brazo donde tenía sujeto su celular”.

Torres se expone a una sanción que lo podría dejar incluso fuera de lo que resta del campeonato nacional.