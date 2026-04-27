Mariano Torres podría exponerse a durísima sanción por polémica acción con comisario en Puntarenas

Mariano Torres tocó al comisario Erick Mora al realizarle un reclamo en el partido ante Puntarenas. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Mariano Torres entró en el foco de la polémica este domingo, cuando una discusión con el comisario de Unafut Erick Mora terminó con el volante de Saprissa en un enfrentamiento que podría salirle caro.

La acción que desató la polémica en el Lito Pérez

La transmisión de Tigo Sports mostró que cuando Mora estaba haciendo videos con su celular, para documentar un pleito que estaba dándose en las gradas del estadio Lito Pérez con la Ultra Morada, el capitán morado habría tratado de evitar que pudiera hacerlo.

Las tomas muestran que el argentino, al parecer, intentó quitarle el teléfono al comisario y le puso la mano sobre el brazo para bajárselo. El encargado de Unafut no lo dejó y le reclamó la acción, el che siguió diciéndole cosas y cuando Mora iba a grabar de nuevo, le volvió a poner la mano sobre la cámara del celular.

En las imágenes también se ve que Fidel Escobar le reclama fuertemente, pero sin tocarlo nunca. Luego el comisario se retira y la acción quedó ahí.

El juego entre Saprissa y Puntarenas se vio marcado por disturbios en la gradería y una acción del capitán morado que podría tener consecuencias.

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El informe de Erick Mora será determinante

Tocará ver qué pondrá Mora en su informe, porque depende de lo que indique podría darse diferentes tipos de castigos para Mariano.

El año pasado a Jafet Soto, presidente del Herediano, le metieron tres partidos de sanción por presuntamente insultar a este mismo comisario, según el reporte que hizo en aquel momento, acusaciones que el florense negó luego, al ser palabra contra palabra.

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Esto dice el reglamento de Unafut sobre insultos

Si Erick reporta que Mariano lo tocó o no lo dejó cumplir con su labor, la sanción podría ser realmente dura, esto es lo que dice el reglamento en el artículo 38 del Reglamento Disciplinario de la Unafut en su punto uno.

“Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000) la primera vez... por insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la autoridad pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general", indica sobre los insultos.

Mariano Torres tocó al comisario Erick Mora al realizarle un reclamo en el partido ante Puntarenas. (Captura pantalla/Captura pantalla)

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Faltas gravísimas: el escenario más delicado

Luego, en el artículo 40, llamado “Faltas Gravísimas y Participación en Agresiones, Peleas o en Riñas”, indica en el punto tres que ponerle la mano encima a un oficial de Unafut podría ser hasta doce partidos de sanción.

“Con suspensión de doce partidos y una multa de dos millones de colones a quien, por participar en una agresión, pelea o riña, golpee de cualquier manera o con cualquier parte del cuerpo, así como por zancadillear, cabecear, patear, codear, tirar, empujar con las manos o con cualquier parte del cuerpo, majar, morder, rasguñar, o lanzar objetos a un oficial de partido, es decir, al árbitro, los árbitros asistentes, el cuarto árbitro, el comisario de partido, el inspector de árbitros, el responsable de la seguridad, así como otras personas delegadas por los clubes afiliados, por la UNAFUT y/o por la FCRF para asumir responsabilidades en relación con el partido, aún y cuando no los lesione”, dictan.

El reglamento aclara que para la aplicación de este artículo el Tribunal Disciplinario podrá respaldar sus actuaciones mediante el análisis del video oficial del partido.

De esta forma, lo que el comisario reporte que sucedió será determinante para el castigo.

Seǵun teletica.com el informe ya fue entregado a la Unafut y posiblemente, entre miércoles y jueves, dicho documento llegará a los clubes.