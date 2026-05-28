En Honduras también despedazaron a seleccionados ticos relacionados con actos de indisciplina

El escándalo de los seleccionados nacionales tras los disparos que recibió el carro de Alejandro Bran en la madrugada del lunes y que se llevó en la cola a Kenneth Vargas y Warren Madrigal, dio de qué hablar hasta en Honduras.

El periodista catracho Julio Cruz señaló de manera contundente a los tres jóvenes y al fútbol tico tras el escándalo de esta semana.

Periodista de Honduras le tiró a Bran, Huevito y Warren (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Lo que ha pasado en Costa Rica con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal es el claro reflejo de que de nada sirve tener talento si no lo complementas con disciplina; más en el caso de Alejandro Bran, que tiene un claro problema de alcoholismo y fiesta”.

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“Y ojo que eso no solo pasa en Costa Rica, en Honduras hay muchos casos, pero en los últimos días estos tres ticos se robaron los titulares al grado que Bran y Vargas fueron dados de baja de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense por temas de fiesta/vida loca”.

“Generalmente, el futbolista tico ha sido el más inteligente y pensante del istmo, pero estos tres muchachos se han graduado con honores esta semana en cuanto a lo que un jugador profesional no debe hacer”, señaló el hondureño.