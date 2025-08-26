Enfermedad de juntabolas le costó mucho dinero a San Carlos

En San Carlos fueron multados con un platal por no cumplir con el reglamento de los juntabolas. Prensa SC. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

En la Asociación Deportiva San Carlos explicaron por qué, el domingo anterior, en el partido contra Herediano tuvieron que recurrir a un juntabolas que no estaba inscrito ante la Unafut.

Este martes, el Disciplinario informó que el cuadro norteño deberá pagar 1 millón de colones, “de conformidad con lo establecido en el artículo 60 inciso 2) al ser la primera ocasión de la temporada que incumplen con los juntabolas requeridos al inicio del partido”.

Los sancarleños explicaron que cuentan con 30 juntabolas inscritos desde antes del inicio del torneo, cumpliendo con lo que establece el reglamento.

“Para el encuentro del pasado domingo, se realizó la convocatoria respectiva, sin embargo, uno de los designados no pudo presentarse por motivos de salud, lo que obligó a completar el grupo con un joven que no estaba registrado oficialmente en la lista de la Unafut.

“Si bien se trató de una circunstancia imprevista, el reglamento es claro y entendemos que esta situación derivó en la sanción aplicada. Como institución asumimos la responsabilidad correspondiente y hemos reforzados los protocolos internos para garantizar que este tipo de imprevistos no vuelvan a repetirse”, explicaron los toros.

