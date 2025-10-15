Entrenador de porteros tico se solidariza con portero de Nicaragua

Steven Álvarez, entrenador de porteros, le ofreció ayuda al arquero de Nicaragua, Miguel Rodríguez. (Mundo Deportivo Nicargua/Mundo Deportivo Nicargua)

Después del partido entre Costa Rica y Nicaragua, que se saldó con triunfo tico de 4-1, el portero nicaragüense Miguel Rodríguez fue uno de los más señalados, incluso por su entrenador, el Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, quien públicamente lo culpó por la goleada, al achacarle la responsabilidad en varios de los goles patrios.

Miguel Rodríguez fue el gran señalado en la derrota de Nicaragua ante Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Entrenador de porteros costarricense ofrece ayuda a arquero nicaragüense

En el medio digital, Mundo Deportivo Nicaragua, el entrenador profesional de arqueros costarricense, Steven Álvarez, hizo un vídeo ofreciendo su ayuda para que el guardameta mejore sus habilidades en el arco.

“Quería aprovechar este medio para solidarizarme con el joven portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez, a quien le expreso todo mi apoyo. Quiero que sepas que tiene mi apoyo. Si necesita mi ayuda, acá estoy para servirle, para lo que necesite. Trabajo en preparación de porteros, y sería un placer para mí el poder ayudarte”, comentó Steven, quien dejó en la descripción del vídeo su contacto.

Nicaragua es última del grupo tras acumular un empate y tres derrotas luego de cuatro fechas disputadas.