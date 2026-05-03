Equipo le reclamó a Sporting FC por no cuidar integridad a sus futbolistas durante tornado

El equipo femenino del AD Moravia acusó al Sporting FC de no cuidar la integridad de sus futbolistas, este sábado, en el estadio Puente Piedra, casa de los albinegros.

Moravia denunció en sus redes sociales que, durante la jornada 13 del torneo de Clausura femenino, sus jugadoras estuvieron expuestas a condiciones de peligro, en medio de los fuertes vientos que azotaban el estadio griego y sus alrededores.

El partido se suspendió, porque parte de la estructura del estadio se dañó, pero más allá de eso, en el equipo moraviano hicieron un llamado al respeto y a lo importante de velar por la integridad de las jugadoras visitantes.

La Asociación Deportiva Moravia le hizo un fuerte reclamo a la dirigencia del Sporting FC. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

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El comunicado de la AD Moravia

“Las intensas lluvias (tornado) que se presentaron antes del inicio del encuentro, no solo condicionaron el desarrollo deportivo, sino que también expusieron a nuestro equipo a situaciones de seguridad que comprometían su resguardo y bienestar.

“La permanencia bajo un aguacero prolongado sin soluciones oportunas, así como el posterior traslado a un espacio claramente afectado por inundaciones, evidencian una preocupante falta de previsión y manejo adecuado ante contingencias climáticas y protocolos de seguridad.

“Preocupante que la posible solución estaba a dos metros de distancia, donde había un lugar que podía dar seguridad a nuestro equipo y cuerpo técnico, pero el mismo no se facilitó por falta de sentido común; era muy sencillo evitar poner en riesgo a nuestras jugadoras, solo era abrir la puerta del camerino que se encontraba a un lado del camerino asignado para nuestro equipo.

“Pero el desconocimiento del manejo de una situación de seguridad no se dio de forma adecuada y claramente expuso a nuestras jugadoras y cuerpo técnico a una situación de rayería, fuertes vientos y una cantidad de lluvia extrema.

El estadio Puente Piedra, casa del Sporting FC sufrió daños luego de que por la zona pasara un torbellino. Foto: prensa SFC. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

“Aún más delicado resulta el componente humano en este tipo de contextos. El fútbol no puede ni debe normalizar actitudes que, lejos de aportar al juego limpio, lo deterioran. Existen formas y momentos para cada decisión, y el trato hacia un equipo visitante —especialmente en circunstancias adversas— debería estar siempre guiado por el respeto y la cordura.

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“Las reacciones impulsivas, los señalamientos inapropiados y las acciones que precipitan decisiones sin la debida espera de las instancias correspondientes, no solo desvirtúan el espíritu del juego, sino que proyectan una imagen que dista mucho de los valores que el deporte intenta construir y en una situación de emergencia en la que emocionalmente se es afectado directamente, no es posible que el señor Rafael Morales, entrenador del equipo rival, llegue (de manera déspota y ofensiva) a la zona de seguridad en donde se encontraba el equipo ADM.

En el Estadio Puente Piedra solo se registraron daños materiales. Foto: captura de pantalla. (Noticias Grecia CR/Noticias Grecia CR)

“Esperamos que lo ocurrido no se repita y que sirva como un llamado de atención para elevar los estándares dentro y fuera de la cancha. Nuestra institución seguirá compitiendo con firmeza, respeto y profesionalismo, principios que consideramos innegociables”.