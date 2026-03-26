Equipo que dirige Luis Marín en El Salvador tomó una medida radical contra un periodista

El Club Inter F.A., de El Salvador, que dirige el técnico costarricense Luis Marín, tomó una medida radical contra un periodista de ese país.

En sus redes sociales, el club cuscatleco dio a conocer que Eugenio Calderón no podrá volver a entrar al estadio Nacional Las Delicias, que se localiza en Santa Tecla, debido a una serie de comentarios que hizo en contra del equipo.

El cuadro no pasa su mejor momento en el torneo salvadoreño y en la actualidad se ubica en el último lugar de la tabla, con 16 puntos.

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El Inter F.A., equipo que dirige Luis Marín en El Salvador tomó una medida radical con un periodista. Foto: cortesía. (Cortesía Luis Marín/Cortesía Luis Marín)

El mensaje del Inter F.A.

Este es el mensaje que el club compartió en sus redes sociales:

“El Club Inter F.A. informa que el señor Eugenio Calderón queda formalmente vetado de todos nuestros partidos en condición de local a partir de esta fecha.

“Esta decisión se toma como consecuencia de las recientes declaraciones emitidas en su programa ‘Vaya Usted a Saber’, las cuales consideramos irresponsables, carentes de fundamento y claramente difamatorias, atentando contra la integridad, reputación y valores de nuestra institución.

“Como club, rechazamos de forma contundente y categórica este tipo de aseveraciones que no solo desinforman a la población, sino que también fomentan un ambiente de irrespeto y desconfianza hacia el trabajo serio y profesional que realizamos día a día.

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“Inter F.A. es una institución comprometida con la transparencia, el respeto y el desarrollo del deporte, por lo que no toleraremos ningún tipo de señalamiento infundado que busque dañar nuestra imagen o la de quienes forman parte de este proyecto.

“Asimismo, hacemos un llamado a todos los comunicadores y generadores de contenido a ejercer su labor con responsabilidad, ética y veracidad, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol nacional.

“Reiteramos nuestro compromiso con nuestra afición y patrocinadores, asegurando que seguiremos trabajando con firmeza y valores para representar dignamente nuestros colores”.