Erick “Cubo” Torres y las imágenes que revelan por qué está derretido de amor

Erick “Cubo” Torres no se cambia por nadie en estos momentos

Por Franklin Arroyo

Erick el “Cubo” Torres mostró en su perfil de Instagram, unas tiernas imágenes que muestran que está derretido de amor y tiene razón para estarlo.

El delantero de Sporting mostró una sesión de fotos, junto con su pareja, quien está etiquetada como Nikki Jacob (Nicole JCB) y muestra su pancita de embarazo.

En las fotos, el Cubo luce radiante, besando a Nikky, a la pancita donde está el bebé, y en una fotografía hasta se aprecia al futbolista mostrándole al vientre una bola de fútbol.

Sin duda, un acontecimiento que tiene al delantero de Sporting con la motivación al tope, pese al mal momento que pasa su equipo.

