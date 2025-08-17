Erick “Cubo” Torres y las imágenes que revelan por qué está derretido de amor

Erick el “Cubo” Torres mostró en su perfil de Instagram, unas tiernas imágenes que muestran que está derretido de amor y tiene razón para estarlo.

Erick Cubo Torres (Instagram/Instagram)

El delantero de Sporting mostró una sesión de fotos, junto con su pareja, quien está etiquetada como Nikki Jacob (Nicole JCB) y muestra su pancita de embarazo.

LEA MÁS: Técnico que estuvo en la mira de Herediano llegaría al Sporting tras salida de Luis Marín

Erick Cubo Torres (Instagram/Instagram)

En las fotos, el Cubo luce radiante, besando a Nikky, a la pancita donde está el bebé, y en una fotografía hasta se aprecia al futbolista mostrándole al vientre una bola de fútbol.

LEA MÁS: Nuevo equipo de primera despide a entrenador y suena un extécnico de la Sele para sustituirlo

Erick Cubo Torres (Instagram/Instagram)

Sin duda, un acontecimiento que tiene al delantero de Sporting con la motivación al tope, pese al mal momento que pasa su equipo.