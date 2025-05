Erick Lonis acusa a Jafet Soto de proteger a los mexicanos

Erick Lonis, exportero de Saprissa y de la Selección Nacional, le cuestionó a Jafet Soto el porqué nunca critica a los mexicanos que llegan al país y le recordó el supuesto caso por el que está siendo señalado Turrialba.

Erick Lonis le tiró durísimo este domingo a Jafet Soto. (Elaboracion de LN/Elaboracion de LN)

Lonis hizo un reclamo este domingo en su programa Deportes Más, donde cuestionó fuertemente a Jafet Soto, técnico del Herediano y presidente de Fuerza Herediana.

El exarquero reaccionó a una frase de Jafet Soto, pues este dijo que no habla con personas que no son de fútbol, así lo aseguró en una reciente conferencia de prensa.

LEA MÁS: Erick Lonis lanzó fuego contra Jafet Soto y le tiró por donde más duele

Dentro de los reclamos, expresó que no sabe de parte de quién está Soto, pues dice que nunca lo ha oído quejarse o cuestionar nada de los mexicanos.

Mencionó el caso del supuesto amaño que dio a conocer este sábado La Nación, donde jugadores del equipo de Turrialba habrían sido convocados a una reunión para que, aparentemente, se dejara perder en un partido contra Cariari.

El mismo reportaje indica que los inversores de ese equipo son mexicanos. Los involucrados con el equipo y que se mencionan en la investigación son Ernesto de la Torre y Enrique Valencia.

Enrique Osses fue mencionado por Erick Lonis en su crítica a Jafet Soto. (FB/FB)

Además, la nota indica que el excapitán de la selección de México Pavel Pardo, es asesor del equipo, pero no fue ubicado en la investigación, más allá de que fue una persona con visibilidad cuando llegaron los inversores.

LEA MÁS: Jafet Soto contraatacó a la ministra de Salud y hasta le recordó quién paga su salario

“Usted es bueno para tirarle a los ticos, pero a los mexicanos que han hecho cosas, como lo que está pasando en Turrialba, con Pavel Pardo, no abre la boca para decir nada, por qué no habla de lo que sale en la nota de La Nación, que este grupo llegó a condicionar a ciertos jugadores y hay una investigación”, tiró Lonis.

De izquierda a derecha: Ernesto de La Torre, Pavel Pardo, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, y Andy Herron. (Archivo/Municipal Turrialba/Archivo/Municipal Turrialba)

“Usted habla mal de los costarricenses, pero no habla mal de los mexicanos, no habla mal de Enrique Osses (es chileno) porque viene de México, solo de los ticos”, afirmó.

“Habla de mí, criticó a Paulo Wanchope, a Jeffrey Solís, solo de los ticos , ¿con quién vas?, pero no me habla a mí, me importa poco lo que piense, no me gusta gastar tiempo con personas que no valen la pena".

LEA MÁS: Jafet Soto criticó situación de la salud en el país al defenderse de ataque de la ministra Mary Munive

Jafet fue noticia esta misma semana cuando criticó con fuerza a la ministra de Salud, Mary Munive, y al mismo presidente de la República, Rodrigo Chaves, pues fue mencionado por ellos en una conferencia de prensa, de forma sarcástica.

Para ese asunto en específico, José Pablo García, encargado de prensa florense, nos dijo el sábado que Jafet no se referirá a ese asunto, tras otra intervención de Munive en Opa.

La Teja le escribió a Jafet Soto y a García nuevamente este domingo, para obtener una reacción sobre las palabras de Lonis. Aún no han respondido si se van a referir al caso.

LEA MÁS: Erick Lonis le tiró con todo a Jafet Soto a raíz de la situación que pasa con Guanacasteca

La crítica de Lonis se suma al debate creciente sobre la influencia extranjera en el fútbol nacional. De momento, Soto no ha respondido, pero el señalamiento podría reavivar la discusión sobre los límites y el control en el manejo de clubes con capital foráneo.