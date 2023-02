Erick Lonis defendió a Rónald Bala Gómez de Rodolfo Villalobos

El exportero Erick Lonis defendió este domingo en Deporte + al exasistente técnico de la Selección Nacional, Rónald la “Bala” Gómez del presidente de la Fedefutbol, Rodolfo Villalobos, quien fue el invitado de este domingo.

Lonis le preguntó a Villalobos qué fue lo que hizo Rónald para que fuera despedido y Villalobos solo atinó a decir que había hecho cosas malas y no entró en detalles.

Erick Lonis le dijo a Rodolfo Villalobos que manchó el buen nombre de la Bala. (Pantallazo)

Entonces Lonis le dijo que si no va a explicar qué cosas malas hizo, no debió dar ese argumento como razón para no contar con él, pues es ensuciar el nombre de la Bala. Lonis indicó que Rodolfo solo debió decir que Gómez no iba a continuar. ¿Usted qué opina?

La linda historia de Erick Lonis con un aficionado liguista, 22 años después